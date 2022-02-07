العراق يواجه معضلة «الفراغ الدستوري»

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بغداد – الوكالات: يواجه العراق احتمال الدخول في فراغ دستوري قد يشل مؤسسات الدولة العليا. وسط شكوك في إمكانية انتخاب رئيس لجمهورية العراق اليوم بسبب الخلافات السياسية وإعلان نواب الكتلة الصدرية في البرلمان وهي الأكبر عن مقاطعتها لجلسة الانتخاب.

واستبعد مراقبون تحقق النصاب القانوني لعقد الجلسة البرلمانية المقررة اليوم لاختيار رئيس للبلاد وهو ما سيقود الى فراغ دستوري يتطلب تدخل المحكمة الاتحادية.

وتسبب فشل اتفاق الحزبين الكرديين الرئيسيين على مرشح واحد لمنصب الرئيس بانسداد سياسي حيث رشح الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري فيما رشح الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني الرئيس الحالي برهم صالح للمنصب الذي هو من حصة الأكراد بحسب المحاصصة المعمول بها في البلاد.

وقد تسبب هذا في احداث شرخ بين الكتل السياسية الأخرى السنية والشيعية التي انقسمت في دعمها لأحد المرشحين حيث أعلنت قوى الإطار الشيعي التنسيقي تأييدها لصالح فيما أعلنت الكتلة الصدرية وتحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي دعمها لزيباري ثم جاءت مفاجأة التيار الصدري بزعامة مقتدر الصدر بإعلان تغيبها عن جلسة انتخاب الرئيس لتعقد المشهد السياسي الذي قد يشهد تطورات مهمة خلال الساعات المقبلة في اعادة تشكيل التحالفات السياسية.

واعتبر عضو مجلس النواب المستقل باسم خشان أن عدم انتخاب رئيس للجمهورية خلال الفترة التي حددها الدستور إلى البرلمان لإنجاز هذه المهمة خلال شهر من انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد والذي تم في التاسع من الشهر الماضي سيقود الى انتخابات مبكرة جديدة بعد 60 يوماً. وأشار إلى أن الحل الدستوري الذي وصفه بالنووي هو الانتخابات المبكرة التي ربما ستعاقب نتائجها من يعطلون انتخاب الرئيس لأسباب غير موضوعية أو يكافئهم إذا كانت أسبابهم تتوافق مع إرادة الشعب وإلا سيبقى العراق أسيراً لأهواء ورغبات كتل لا تفكر في غير مصالحها الحزبية. يذكر أنّ العراق يشهد حالياً توترا سياسياً بسبب الخلافات بين القوى السياسية حول شكل الحكومة المقبلة حيث يصر التيار الصدر بزعامة مقتدى الصدر ومعه الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة السني على تشكيل حكومة أغلبية من الفائزين في الانتخابات الأخيرة فيما يعارض الإطار التنسيقي للقوى الشيعية ذلك داعياً إلى حكومة توافقية. وشهد العراق في العاشر من أكتوبر الماضي انتخابات برلمانية مبكرة تصدرها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بـ73 مقعداً من أصل 329 بينما حصد تحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي 37 مقعداً وائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي 33 مقعداً والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني 31 مقعداً.

في تطور آخر قتل قاض متخصص في قضايا المخدرات برصاص مسلحين مجهولين في مدينة العمارة في جنوب العراق، على ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

