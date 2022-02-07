الرئيس التونسي يحل «المجلس الأعلى للقضاء»

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تونس – الوكالات: أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي تولى السلطات في البلاد منذ حوالي سبعة أشهر أمس حل المجلس الأعلى للقضاء الهيئة الدستورية المستقلة معتبرا أنه يخدم اطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام وأنه تم «التلاعب بملفات» فيما رد المجلس بأن الرئيس لا يملك صلاحيات لمثل هذا الاجراء.

وقال سعيّد في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية خلال زيارة الى مقر وزارة الداخلية «ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي» مشيرا إلى أن «هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات». واضاف سعيّد الذي أعلن في 25 يوليو تعليق اعمال البرلمان واقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد «سنعمل على وضع قانون او مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء» مؤكدا أن «اموالا وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة المليارات المليارات هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون». كما اكدت الرئاسة في بيان مصاحب للفيديو ان سعيّد شدّد «على حق التونسيين في معرفة الحقيقة وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادلv يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون».

في المقابل قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي، يوسف بوزاخر، إن رئيس الجمهورية لم يعلن حتى الآن حل المجلس وأكد عدم وجود أي آلية قانونية أو دستورية تسمح للرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء.واعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تصريح لإذاعة «موزاييك» امس أن سعيد، حرض خلال زيارته إلى مقر وزارة الداخلية، المواطنين ضد المجلس الأعلى للقضاء وضد القضاة عموما بعد أن دعاهم إلى التظاهر لحل المجلس. وأكد بوزاخر أنه سيدافع عن وجود المجلس بجميع الوسائل القانونية.

