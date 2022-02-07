لحظات الأمل القاسية.. تعتيم احتياطي لمنع الفوضى

عربيات ودوليات

عرفت اللحظات الأخيرة لإخراج ريان من قعر البئر تعتيما كبيرا جعلت المجال مفتوحا لانتشار الإشاعات وتضارب الروايات حول حالته الصحية، قبل أن يخرج بيان الديوان الملكي بعد دقائق من إخراج الطفل ليعلن رسميا وفاته.

ورجح الصحافي المغربي حمزة الوهابي أن تكون السلطات قد علمت بوفاته قبل الوصول إليه وإخراجه من البئر. وأوضح في تصريح لموقع قناة «الجزيرة» أن عددا من المؤشرات تثبت ذلك، من بينها توقف المسؤولين على العملية عن إرسال لقطات فيديو للصحافيين تظهر الطفل وحالته منذ يوم الجمعة مثلما دأبوا على ذلك في الأيام السابقة، كما أنهم رفضوا طيلة يوم السبت تقديم إجابة قاطعة وواضحة حول الحالة الصحية للطفل وما إذا كان حيا، وكان الجواب على أسئلة الصحافيين الملحة غامضا «نأمل أن يكون حيا».

ويعتقد أن تكون السلطات انتظرت إنهاء الحفر وإخراج الطفل لإعلان وفاته رسميا تجنبا لحدوث فوضى في القرية التي كانت تعج بآلاف المواطنين الذين قدموا من مختلف المدن لمتابعة جهود الإنقاذ. وقال حمزة إن عملية إخراج الطفل عرفت تهاونا وتأخرا في البداية بسبب عدم تقدير المسؤولين المحليين خطورة الوضع ولم تبدأ التحركات الجدية إلا بعد يوم من سقوط ريان في البئر، واستمر العمل ليل نهار دون توقف واتخذ طابعا احترافيا.

وأكد حمزة وهو مدير نشر صحيفة شمالي وهي موقع جهوي بشمال المغرب ضرورة معالجة أسباب الحادثة بشكل جذري، وهي ظاهرة «الصوندات» أو الآبار الارتوازية ومشكل تزويد تلك المناطق القروية بالماء والكهرباء وتعبيد الطرق، داعيا في هذا الصدد إلى إطلاق برنامج تنموي كبير في إقليم شفشاون يشمل جميع القرى الجبلية.

