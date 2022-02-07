الحزن يخيم على العالم.. وتويتر «بيت عزاء»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: خيم الأسى والحزن الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان الديوان الملكي المغربي وفاة الطفل ريان بعد سقوطه في البئر وذلك بعد أن علّق مئات الآلاف من المشاهدين آمالهم بأن يكون الطفل مازال على قيد الحياة.

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى بيت عزاء مفتوح، يتبادل فيه رواده من مختلف الدول العربية التعازي، بعد وفاة طفل جمعتهم قصته المأساوية ووحدهم الأمل في خروجه من جوف البئر سالما معافى. ونعى الطفل ريان الأمراء والرؤساء والوزراء والفنانون والمثقفون والكبار والصغار في تدويناتهم وتغريداتهم. وأعرب رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش عن شعوره بالأسى والحزن لخبر وفاة الطفل ريان بعد أيام من المعاناة، والأمل في الوصول إليه حيا. وكتب عزيز أخنوش على حسابه على فيسبوك «بهذه المناسبة الحزينة، أتقدم، باسمي ونيابة عن جميع أعضاء الحكومة، بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى والدي الطفل ريان».

كما نشر بدر عساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، صورة للطفل ريان وجاء في تغريدة لعساكر «قصة الطفل ريان تعبّر عن عمق المشاعر الإنسانية التي توحّدت من جميع الأشقاء العرب وشعوب العالم.. خالص العزاء والمواساة لأسرة الطفل ريان وللشعب المغربي الشقيق.. إنا لله وإنا إليه راجعون». وكانت السفارة السعودية في المغرب قد نشرت تغريدة على صفحتها بتويتر قالت فيها «ببالغ الحزن والأسى نعزي أسرة الطفل ريان والقيادة المغربية والشعب المغربي الشقيق في وفاة المغفور له ونشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المغربية في سبيل إنقاذه. نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون». كما قدم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الطفل المغربي ريان. وأعربت مصر امس عن تعازيها للمغرب في وفاة الطفل ريان وجاء في بيان للخارجية المصرية «تعرب جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة المغربية الشقيقة، حكومةً وشعبًا، ولذوي الطفل ريان، على الرغم مما بذلته السلطات المغربية الشقيقة من جهود حثيثة ومُضنية في محاولات إنقاذه». كما نعى الأزهر الشريف، الطفل المغربي حيث تقدم د.أحمد الطيب شيخ الأزهر بخالص العزاء والمواساة لوالدي ريان ولملك وحكومة وشعب المملكة المغربية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حسابه في فيسبوك بالغتين الفرنسية والعربية «لعائلة ريان الصغير والشعب المغربي نقول إننا نشارككم آلامكم». وفي بيان لها على حسابها في تويتر نعت منظمة الصحة العالمية وفاة الطفل ريان

ولقيت الحادثة تفاعلا كبيرا من العديد من المسؤولين في العالم العربي من بينهم رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي. وقال الحلبوسي في تغريدة «الطفل ريان عنوان لملحمة إنسانية في زمن التنكر للإنسان مضيفا «رغم النهاية الحزينة سيبقى ريان درسا لنا جميعاً أن نجيّش كل الدولة من أجل إنسان» كما قدم العديد من النجوم والمشاهير في عالم الفن وكرة القدم تعازيهم الحارة بالوفاة المفجعة للطفل ريان.

