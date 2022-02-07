حكاية «البئر السحيقة».. حوادث مشابهة تتكرر حول العالم

عربيات ودوليات

لندن- الوكالات: انتشلت السلطات المغربية مساء السبت جثة الطفل ريان الذي كان قد سقط في بئر عميقة شمالي البلاد قبل خمسة أيام، بعد محاولة شهدت جهودا كبيرة لإنقاذه.

ورغم ندرة هذا النوع من الحوادث، فقد رصد موقع «بي بي سي» عددا منها حول العالم خلال السنوات الأخيرة.

في ديسمبر 2018 في الجزائر، كان شاب ثلاثيني يُدعى عيّاش قد سقط في بئر قديمة يصل عمقها إلى 100 متر بينما لا يتجاوز قطرها 35 سنتيمترا. وظل عياش محاصرًا في تلك البئر مدة أربعة أيام، قضى أول يوم منها دون أن يفطن أحد إلى سقوطه حتى سمع طفل صراخه.

وعلى غرار عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان، شرع العاملون في الدفاع المدني الجزائري في الحفر حول البئر حتى الوصول إلى المكان العالق فيه عياش الذي لم يستطع العيش في مكانه أكثر من أربعة أيام بينما استمرت أعمال الحفر تسعة أيام حتى وصلت إلى الجثة. وفي يوليو 2018 في تايلاند، كان الكثيرون حول العالم يحبسون أنفاسهم وهم يتابعون عملية إنقاذ 12 طفلا هم فريق كرة قدم حوصروا في كهف رفقة مدربهم. وكان الفريق يتفقد الكهف عندما انهمرت عليه مياه الفيضانات وسدّت مخارجه ليُحبس الفريق في المكان 17 يوما.

وفي أكتوبر من عام 2010، نجحت عملية إنقاذ واسعة لـ 33 من عمال مناجم في تشيلي ظلوا عالقين 69 يوما تحت الأرض في منجم سان خوسيه الذي انهار عليهم. لكن تحت ضغط الأهالي الذين اعتصموا في المكان غداة حدوث الانهيار، واصل رجال الإنقاذ جهودهم حتى تمكن مسبار من التقاط رسالة كتبت على ورقة تحمل عبارة أصبحت شهيرة «نحن بخير جميعنا الـ33 في الملجأ» تحت الأرض. وفي يوليو 2018، تمكن فريق إنقاذ في مرتفعات اسكتلندا من انتشال طفل يبلغ من العمر تسع سنوات كان قد أصيب في أحد الكهوف المطلّة على بحيرة أثناء رحلة استكشافية. وفي الصين وتحديدا في مدينة باوتو الشمالية وفي شهر مايو 2016 تمكّنت السلطات من إنقاذ طفل كان قد سقط في حفرة ضيقة عمقها ستة أمتار وقد تدّلى أحد عُمال الإنقاذ برأسه داخل الحفرة بينما أمسك زملاؤه بقدمه حتى جلب الطفل بيديه قبل أن يسحبهما هؤلاء الزملاء ويرسَل الطفل إلى المستشفى للعلاج. ولم تستغرق عملية الإنقاذ هذه سوى 15 ثانية.

