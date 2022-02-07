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عربيات ودوليات

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تفاعل جارف عبر الحدود


فسر محمد كريم بوخصاص الباحث في قضايا الإعلام التفاعل الكبير مع قصة الطفل ريان الفريدة فيقول «فضلا عن البعد الإنساني في قضية الطفل ريان، كونه طفلا لا يتجاوز عمره 5 سنوات وعالقا داخل بئر ضيقة، فإن تفاعل المغاربة السريع مع الحدث ومشاركتهم المكثفة لقصته في مواقع التواصل الاجتماعي كان وراء حجم التفاعل الجارف محليا وعربيا وعالميا».
ولفت إلى أن عملية الإنقاذ البطولية التي استمرت 5 أيام متواصلة أصبحت بحد ذاتها قصة ملهمة تحظى بالتفاعل، وقد ساهم صمود ريان في إضفاء بعد أكبر على ملحمة وطنية شعارها «إنقاذ ريان».


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