تسونامي «شائعات وفبركات» متواصل رغم إعلان وفاة الطفل

عربيات ودوليات

تواصل سيل المعلومات المضللة والشائعات حول حادثة الطفل ريان التي أثارت اهتماما واسعا في العالم. على الرغم من إعلان السلطات المغربية، وفاته بعد خمسة أيام قضاها في قاع البئر. وظهر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنه يظهر لحظة دخول رجل متخصص بحفر الآبار إلى البئر الذي سقط فيه الطفل المغربي ريان. لكن هذا الادعاء مضلل، فالفيديو مصور في العراق قبل هذه الحادثة، بحسب خدمة تقصي صحة الأخبار من وكالة الصحافة الفرنسية. ويظهر في الفيديو من يبدو أنهم رجال إنقاذ في حفرة كبيرة يحاولون منها فتح بئر. وحصد هذا الفيديو بهذا السياق مئات المشاركات وآلاف التفاعلات على مواقع التواصل.

وكذلك يتداول مستخدمون لمواقع التواصل صورة يدعي ناشروها أنها للحظة انتشال الطفل المغربي إلا أن الادعاء خطأ والصورة في الحقيقة ملتقطة عام 2018 في سورية، بحسب الوكالة.

