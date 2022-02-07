«الصخرة القاتلة» سدت طريق المنقذين لساعات حرجة

عربيات ودوليات

الرباط- الوكالات: كشف مصدر مغربي مسؤول السبب وراء تأخر عملية الوصول إلى الطفل ريان القابع في قعر بئر. وأوضح المصدر المغربي لصحيفة «هسبريس» المغربية، أن صخرة صغيرة عطلت عمليات الإنقاذ لمدة طويلة، خاصة أن عمليات الحفر وتكسيرها تتطلب صبرا ودقة حتى لا تتسبب عملية الإنقاذ في كارثة قد تطال الفريق الفني الذي يعمل في ظل تربة هشة. وقال إن الصخرة التي كانت توجد في عمق النفق الذي تم حفره للوصول إلى الطفل ريان، تطلب تكسيرها أكثر من 3 ساعات متواصلة للوصول للطفل. وفي وقت سابق، أعلن رجال الإنقاذ أنهم تمكنوا من الوصول إلى مكان تموضع الطفل ريان في البئر العميقة التي سقط فيها يوم الثلاثاء الماضي، ثم تأخرت عملية انتشاله بسبب الصعوبات التي واجهتهم.

وشغلت عملية إنقاذ ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، والعالق في منتصف بئر عمقها 60 مترا ولا يتجاوز قطرها 30 سنتيمترا في ضواحي مدينة شفشاون، بشمال المغرب، العالم أجمع.

