موناكو فرمل ليون

دوليه

فرمل موناكو ضيفه ليون عندما تغلب عليه 0-2 أول من أمس في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي. وحسم فريق الإمارة نتيجة المباراة في شوطها الأول وفي نصف ساعة بفضل تألق مهاجمه الدولي التونسي الأصلي وسام بن يدر الذي صنع الهدف الأول للبرازيلي جان لوكاس في الدقيقة الثانية، وسجل الثاني في الدقيقة 29. وعزز بن يدر موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 14 هدفا بفارق هدفين امام الكندي جوناثان ديفيد مهاجم ليل حامل اللقب.

وفي مباراة ثانية، واصل سانت إتيان صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا عندما تغلب على ضيفه مونبلييه 1-3.

