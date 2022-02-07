ميلان حسم «دربي الغضب»

دوليه

قلب المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو الطاولة على إنتر حامل اللقب والمتصدر وأعاد الأمل لميلان باللقب الأول منذ 2011، وذلك بتسجيله هدفي الفوز 2-1 في موقعة دربي ميلانو أول من أمس في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وصدم المهاجم البالغ 35 عاماً إنتر في ربع الساعة الأخير بهدفين في غضون أقل من أربع دقائق، محولاً تخلف فريقه منذ الشوط الأول بهدف للكرواتي إيفان بيريشيتش، ليلحق بحامل اللقب ومدربه سيموني إينزاغي الهزيمة الثانية فقط هذا الموسم، بعد الأولى في 16 أكتوبر أمام لاتسيو، الفريق السابق لإينزاغي.

وفي حديث لشبكة «دازون»، قال الفرنسي «لقد أثبتنا أننا نتمتع بروح جماعية رائعة بعد استراحة الشوطين وتمكنا من العودة»، مضيفاً «ما زال الطريق طويلاً أمامنا ونحن في قلب الصراع لكن لا يزال هناك الكثير من المباريات وإنتر يبقى المتصدر. ما علينا فعله هو الفوز بمبارياتنا وانتظار ما سيفعله إنتر».

أما بالنسبة لمدربه ستيفانو بيولي «فقد فزنا على أفضل فريق في «سيري أ»، حامل اللقب والمتصدر، وبالتالي أثبتا جدارتنا. صحيح أن إنتر لعب بشكل أفضل في الشوط الأول، لكن ميلان يتمتع بشجاعة هائلة ولا يخشى أحداً».

ولم يكن الفوز على إنتر لصالح ميلان فقط نتيجة تقليصه الفارق الذي يفصله عن جاره الى نقطة فقط لكن مع خوضه مباراة أكثر من «نيراتسوري»، بل أعاد فريق ستيفانو بيولي الأمل لكل من نابولي وأتالانتا وحتى يوفنتوس بالمنافسة على اللقب.

وتأتي الهزيمة الثانية لإنتر هذا الموسم في مستهل أسبوعين شاقين، إذ يستقبل روما في الدور ربع النهائي من الكأس المحلية غدا قبل أن يحل على نابولي في المرحلة المقبلة، في آخر تحضير لاستقبال ليفربول الإنكليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في 16 الشهر الحالي.

وبدأ إنتر اللقاء بإلغاء هدف للهولندي دنزل دمفريس بداعي التسلل على بيريشيتش (10).

ثم تألق الحارس الفرنسي فرانك مانيان لإنقاذ ميلان من هدف للكرواتي الآخر مارسيلو بروزوفيتش (11) في بداية مباراة كانت لصالح إنتر بشكل واضح لكن من دون فعالية أمام المرمى، قبل أن يدخل ميلان تدريجياً في الأجواء وكان قريباً من الوصول الى الشباك لولا تألق الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش في صد محاولة لساندرو تونالي (36). وعاد إنتر لتهديد مرمى جاره وهذه المرة بتسديدة للأرجنتيني لاوتارو مارتينيس تألق مانيان في صدها، لكنه استسلم بعد ثوانٍ واهتزت شباكه بتسديدة رائعة «على الطاير» لبريشيتش إثر ركلة ركنية نفذها لاعب ميلان السابق التركي هاكان تشالهان أوغلو من الجهة اليمنى (38).

وبعد سلسلة من الفرص الضائعة للفريقين، قلب جيرو الطاولة على إنتر بتسجيله هدفين في أقل من أربع دقائق، الأول حين انقض على الكرة عند القائم الأيمن وحولها في الشباك بعد تسديدة فاشلة من زميله البديل الإسباني إبراهيم دياس (75)، والثاني بعد تمريرة من دافيدي كالابريا (78) محرزاً هدفه السابع في موسمه الأول في الدوري الإيطالي.

ونجح ميلان في المحافظة على تقدمه حتى النهاية التي شهدت خسارته جهود مدافعه الفرنسي تيو هرنانديز بالبطاقة الحمراء بعد تدخل قاس على دمفريس (5+90).

وفرط روما بنقطتين ثمينتين من أجل صراعه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بتعادله على أرضه مع جنوى 0-0.

ودخل فريق البرتغالي جوزيه مورينيو مباراته وجنوى وهو أمام فرصة تضييق الخناق على يوفنتوس الرابع وتقليص الفارق بينهما الى نقطة. لكنه عجز عن استثمار التفوق العددي منذ الدقيقة 69 بعد طرد النرويجي ليو أوستيغارد لتحقيق فوزه الخامس توالياً على ضيفه، واكتفى في النهاية بنقطة من المباراة التي اعتقد أنه حسم نقاطها الثلاث في الوقت بدل الضائع بهدف لنيكولو زانيولو. ورفع روما رصيده الى 39 نقطة في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس، فيما بات رصيد جنوى 14 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير. واستغل لاتسيو تعثر جاره روما وبات على المسافة ذاتها منه بعدما أزاح مضيفه فيورنتينا عن المركز السابع، بالفوز عليه بثلاثية نظيفة.

