أوساسونا أجبر إشبيلية على التعادل

دوليه

أسدى أوساسونا خدمة لريال مدريد المتصدر بعدما أجبر ضيفه إشبيلية على الاكتفاء بتعادل ثالث توالياً، وهذه المرة من دون أهداف في لقاء أهدر خلاله ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع أول من أمس في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.

ودخل إشبيلية الملعب الذي لم يذق فيه طعم الهزيمة في الدوري منذ مايو 2013، على خلفية خروج من ثمن نهائي مسابقة الكأس على يد الجار ريال بيتيس (1-2) وتعادلين في المرحلتين الماضيتين مع فالنسيا (1-1) وسلتا فيغو (2-2)، فيما دخل أوساسونا اللقاء على خلفية فوز يتيم في المراحل الـ13 الماضية.

ورغم مشاركة الفرنسي أنتوني مارسيال القادم خلال فترة الانتقالات الشتوية من مان يونايتد الإنكليزي على سبيل الإعارة، لم يقدم إشبيلية الذي خسر جهود المدافع الأرجنتيني غونسالو مونتييل للإصابة بعد 6 دقائق فقط، شيئاً يذكر في الشوط الأول الذي كان فيه أوساسونا الأفضل والأخطر لكن من دون فعالية.

ودخل الفريقان استراحة الشوطين والتعادل السلبي سيّد الموقف، وبقي الوضع على ما هو عليه مع غياب شبه تام للفرص الحقيقية حتى الوقت بدل الضائع حين احتسب الحكم ركلة جزاء لإشبيلية بعد خطأ في المنطقة المحرمة من مانو سانشيس على الفرنسي جول كونديه، لكن الحارس سيرخيو هيريرا تألق في وجه الكرواتي إيفان راكيتيتش (3+90)، مبقياً على نتيجة التعادل. وبهذه النقطة، رفع فريق المدرب خولن لوبيتيغي رصيده الى 47 نقطة في المركز الثاني.

ورغم اكتفائه بفوز يتيم في آخر 14 مرحلة، رفع أوساسونا رصيده الى 29 نقطة في منتصف الترتيب وذلك نتيجة النتائج الإيجابية التي حققها في بداية الموسم حين مني بهزيمة وحيدة في مبارياته الـ11 الأولى التي حقق فيها خمسة انتصارات.

وحقق إلتشي وريال مايوركا فوزين مهمين جداً لصراع البقاء بين الكبار، وذلك على حساب فريقين ينافسانهما لتجنب الهبوط وهما ديبورتيفو ألافيس وقاديش بنتيجة 3-1 و2-1 توالياً.

وواصل إلتشي انتفاضته بقيادة المدرب فرانسيسكو رودريغيس الذي استلم المهمة في أواخر نوفمبر الماضي، إذ حقق فوزه الثاني في المراحل الثلاث الأخيرة وحافظ على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة الخامسة توالياً، ما خوله الصعود الى المركز الرابع عشر مؤقتاً بفارق 8 نقاط عن المركز الثامن عشر الذي يحتله قادش بعد هزيمته الثانية عشرة هذا الموسم.

ومني رايو فايكانو بهزيمة ثانية توالياً وثالثة في المراحل الأربع الأخيرة التي اكتفى فيها بنقطة واحدة، بسقوطه أمام مضيفه سلتا فيغو بهدفين نظيفين سجلهما برايس منديس (12 و80)، ليمنح فريقه فوزه الثامن ونقطته الثلاثين في المركز العاشر مباشرة خلف فايكانو بفارق نقطة.

