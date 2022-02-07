بايرن واصل التحليق

دوليه

واصل بايرن ميونيخ حامل اللقب صحوته وحقق انتصاره الثالث توالياً بفوزه المثير على ضيفه ووصيفه الموسم الماضي لايبزيغ 3-2 أول من أمس في المرحلة الحادية والعشرين من بطولة المانيا، فابتعد تسع نقاط مؤقتا في الصدارة.

وسجل توماس مولر (12) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (44) والكرواتي يوسكو غفارديول (58 خطأ في مرمى فريقه) أهداف بايرن ميونيخ، والبرتغالي أندريه سيلفا (27) والفرنسي كريستوفر نكونكو (53) هدفي لايبزيغ.

ونجح مدرب النادي البافاري يوليان ناغلسمان في التفوق على فريقه السابق لايبزيغ للمرة الثانية هذا الموسم بعدما تغلب عليه 4-1 ذهابا في لايبزيغ، وألحق به الخسارة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

وبفوزه الثامن في مبارياته التسع الاخيرة، عزز بايرن صدارته بـ52 نقطة ووضع ضغطا قويا على مطارده المباشر بوروسيا دورتموند. في المقابل، تراجع لايبزيغ الى المركز السابع بعدما تجمد رصيده عند 31 نقطة. وعزز ليفاندوفسكي موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 24 هدفاً.

وتنفس أوغسبورغ الصعداء وأوقف صحوة أونيون برلين عندما تغلب عليه بهدفين نظيفين سجلهما النمسوي ميكايل غريغوريتش (16) وأندري هان (59).

وبدوره فشل هوفنهايم في استغلال تعثر فرايبورغ لانتزاع المركز الخامس منه بخسارته أمام مضيفه ماينتس بهدفين نظيفين. وتراجع هوفنهايم إلى المركز الثامن برصيد 31 نقطة بفارق الاهداف امام أينتراخت فرانكفورت الذي عاد الى سكة الانتصارات بعد خسارتين وتعادل واحد، عندما عمق جراح مضيفه شتوتغارت بالفوز عليه 3-2.

