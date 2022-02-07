الكاميرون ثالثة أفريقيا

دوليه

حققت الكاميرون المضيفة «ريمونتادا» رائعة عندما قلبت تخلفها 0-3 إلى تعادل 3-3 ثم فوز 5-3 بركلات الترجيح، محرزة المركز الثالث في النسخة الثالثة والثلاثين من نهائيات كأس الأمم الإفريقية أول من أمس على ملعب «أحمدو أهيدجو» في العاصمة ياوندي في مباراة الترضية.

وتقدمت بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة لستيف ياغو (24) والحارس أندريه أونانا (43 خطأ في مرمى منتخب بلاده) وجبريل واتارا (49)، وردت الكاميرون بثلاثية لستيفان باهوكين (71) وفانسان أبو بكر (85 و87) فارضة التعادل والاحتكام الى ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت لها بعدما كفَّر أونانا عن خطئه بتصديه لركلة ابراهيم بلاتي توريه. وكررت الكاميرون إنجازها على أرضها عام 1972 عندما حلت ثالثة بفوزها على زائير 5-2، وكسبت مباراة الترضية للمرة الثانية في تاريخها.

وحققت الكاميرون التي تبخر حلمها ببلوغ النهائي ومواصلة سعيها للظفر باللقب السادس في تاريخها بخروجها من نصف النهائي على يد مصر بركلات الترجيح، فوزا معنويا قبل مواجهتيها الحاسمتين ضد الجزائر اواخر مارس المقبل في الملحق الفاصل المؤهل إلى مونديال قطر 2022.

وعلق أبو بكر الذي عزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد ثمانية أهداف «في الحياة، أن تحصل على شيء ما أفضل من لا شيء، إنها الروح الجماعية التي أسهمت في فوزنا». وأضاف «لعبنا بإيجابية كبيرة في هذه البطولة لكن مصر أطاحت بنا من نصف النهائي. اليوم أحرزنا المركز الثالث ونحن فخورون بذلك ونتقاسمه مع الشعب الكاميروني». وتعليقا على تتويجه بلقب الهداف، قال «أنا لست هداف البطولة لا أريد التحدث عن ذلك، ما أود التكلم عنه هو الروح الجماعية وهي كانت رائعة اليوم».

في المقابل، فشلت بوركينا فاسو في رد الاعتبار لخسارتها امام الكاميرون 1-2 في المباراة الافتتاحية للبطولة، وحلت رابعة للمرة الثانية في تاريخها بعد الاولى على أرضها عام 1998 عندما خسرت امام الكونغو الديموقراطية 1-4 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 4-4. وقال نجم بوركينا فاسو مهاجم أستون فيلا الإنكليزي برتران تراوريه «نخرج برؤوس مرفوعة، حققنا المركز الرابع وكنا قاب قوسين او ادنى من المركز الثالث، لكننا مرة أخرى دفعنا ثمن بعض التفاصيل الصغيرة والأخطاء التي يجب أن نعمل على تصحيحها في المستقبل».

وفي ركلات الترجيح، سجلت الكاميرون ركلاتها الترجيحية الخمسة عبر ابو بكر ونغامالو وايكامبي وبيار كوندي واويونغو. في المقابل، سجلت بوركينا فاسو أربع ركلات عبر عيسى كابوريه وسومايلا واتارا وياغو، وأهدر لها ابراهيم بلاتي توريه.

