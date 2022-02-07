سيتي وتشلسي إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد

دوليه

بلغ مانشستر سيتي ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي بتخطيه ضيفه فولهام في الدور الرابع 4-1، أول من أمس. وسجل الجزائري رياض محرز ثنائية، الأول من ركلة جزاء 53، و57، وكان إلكاي غوندوغان 6 وجون ستونز 13 سجلا الأول والثاني لسيتي.

في حين وقع على هدف فولهام الوحيد فابيو كارفالهو 4.

وحقق نجم الوسط السابق فرانك لامبارد بداية موفقة في مهمته كمدرب لإيفرتون، بقيادته القطب الأزرق لمدينة ليفربول إلى ثمن النهائي بالفوز على ضيفه برنتفورد بأربعة أهداف للكولومبي ييري مينا (31) والبرازيلي ريشارليسون (48) ومايسون هولغايت (62) وأندروس تاوسند (90+1) مقابل هدف لإيفان توناي (54 من ركلة جزاء).

وتعاقد إيفرتون مع نجم ومدرب تشلسي السابق في 31 كانون الثاني/ يناير خلفاً للإسباني المقال رافايل بينيتيس.

وبثنائية جميلة لقائده هاري كين (13 و66) وهدف احتسب بالخطأ لسولي مارش بعدما حول عرضية البرازيلي إيمرسون في شباك فريقه (24)، تخطى توتنهام عقبة ضيفه برايتون من دون عناء يذكر رغم عودة الأخير إلى الأجواء بعد التخلف بهدفين من خلال تقليصه الفارق عبر المالي إيف بيسوما (61). وتأهل أيضاً نوريتش سيتي بفوزه على مضيفه ولفرهامبتون 1-0، كريستال بالاس بفوزه على هارتليبول من المستوى الرابع 2-0 .

ونجا تشلسي من مأزق في الدور الرابع عندما قلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه بليموث بعد وقت إضافي بفضل هدفي الإسبانيين سيزار أزبليكويتا وماركوس ألونسو.

وصعق بليموث منافسه عندما هزّ ماكولاي جيلزفي الشباك من ركلة حرة في الدقيقة الثامنة. وغاب توماس توخيل مدرب تشلسي عن المباراة لإصابته بفيروس كورونا وقدّم فريقه أداء متواضعا وبدا بطيئا في حركته بعد راحة لمدة أسبوعين.

ومن تمريرة ميسون ماونت العرضية المنخفضة هزّ القائد أزبليكويتا الشباك بكعب القدم.

وتعامل بليموث مع هجمات تشلسي في الشوط الأول والوقت الإضافي بفضل تألق دفاعه والحارس مايكل كوبر. وحسم ألونسو فوز تشلسي في الدقيقة 16 من الوقت الإضافي بعد تمريرة كاي هافيرتس وقبل خمس دقائق من النهاية أنقذ الحارس كيبا أريزابالاغا بطل أوروبا من ركلة جزاء سددها رايان هاردي.

وعلى غرار جاره تشلسي، احتاج وست هام إلى التمديد أيضاً لتخطي مضيفه كيدرمينستر هارييرز من المستوى السادس 2-1.

