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«الكرة»: توفير ربع مليون من تسويات المدربين الإسبان


أكد اتحاد الكرة أن التسويات المالية التي اجراها أخيراً مع عدد من المدربين الاسبان وغيرهم من العاملين لديه قد اسفرت عن وفرة الميزانية بما يقارب ربع مليون دينار، وأنه سيقوم قريباً بمخاطبة الهيئة العامة للرياضة للمطالبة بالمبالغ التي تم توفيرها، على أن يتحمل الاتحاد أي مبالغ اضافية للتعاقد مع مدرب لقيادة المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس آسيا «الصين 2023». وأشار الاتحاد الى أنه تم الاستغناء عن 8 مدربين إسبان بلغ مجموع رواتبهم 75586 يورو (ما يعادل 26250 ديناراً تقريباً) وآخر كويتي يتقاضى 4 آلاف دينار، وبمجموع كلي بلغ 30250 ديناراً شهرياً.


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