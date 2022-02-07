تفوق خليجي في الجولة الرابعة من «موتوكروس الكويت»

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تألق المتسابقون الخليجيون في الجولة الرابعة من بطولة الكويت للدراجات النارية الرملية (الموتوكروس) التي نظمها النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية على حلبة «الموتوكروس» في مدينة الكويت لرياضة المحركات بحضور المدير العام للنادي الدولي الكويتي حمد معرفي، ورئيس أنشطة الدراجات الآلية في النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية مدير السباق حمد السيف.

وأحرز المتسابق الإماراتي عبدالله النعيمي المركز الأول في فئة (MX1) تلاه الكويتيان براك الجسمي ثانيا وخالد البحر ثالثا، كما توج الإماراتي الآخر أحمد النعيمي بسباق فئة (MX2) متفوقاً على الكويتيين عبداللطيف الخنة صاحب المركز الثاني وعمر المدلج صاحب المركز الثالث، في حين توج المتسابق البحريني حسين بوطاهر بلقب فئة (كلوب مان)، وجاء عبد الله الأنصاري في المركز الثاني، وطالب الرفاعي ثالثاً.

وانطلق السباق في الساعة الـ 09:00 صباحاً، وانتهى بتتويج الفائزين في الساعة الـ 04:30 مساءً، حيث قُسمت المنافسات إلى فترة للتمرين لكل فئة ثم سباقين لفئة كلوب مان وسباقين آخرين لفئتي MX1 وMX2 وفي نهاية السباق تم جمع نتائج السباقين لكل فئة للحصول عل النتيجة النهائية.

واستضافت الحلبة الجولات الثلاثة الماضية منذ شهر نوفمبر الماضي، على أن تكون الجولة الخامسة والأخيرة يومي 18 و19 فبراير الحالي والتي تتزامن مع الأعياد الوطنية للبلاد، وستتضمن مشاركة متسابقين دوليين.

وأبدى عبر رئيس أنشطة الدراجات الآلية في النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية مدير السباق حمد السيف سعادته بنجاح الجولة الرابعة من بطولة الكويت للدراجات النارية الرملية، والتي تؤكد حرص النادي الدولي الكويتي على استمرارا الأنشطة وإقامات السباقات ضمن سياسته في دعم الشباب المحب لرياضة المحركات بشكل عام.

وأكد السيف نجاح هذه الجولة وخروجها على أكمل وجه حيث جاءت على مستوى عال من التنظيم أشاد به المتسابقون وكل الحضور، مرحباً في الوقت ذاته بالمتسابقين الأشقاء من البحرين والإمارات الذين واصلوا حصد المراكز الأولى في الفئات الثلاثة.

وأضاف السيف: «نتطلع الآن للجولة المقبلة الخامسة والتي ستقام بالتزامن مع الأعياد الوطنية وستكون بمشاركة متسابقين عالميين من دول عدة بالإضافة إلى متسابقينا المحليين والخليجيين الذي شاركوا في الجولات الأربع الماضية»، متوجهاً بالشكر إلى الهيئة العامة للرياضة متمثلة في المدير العام حمود فليطح ونائبيه د. صقر الملا وعلي مروي على دعمهم لهذه البطولة ولأنشطة النادي المختلفة، ومتمنياً في الوقت ذاته المزيد من الدعم لهذه الرياضة التي تحظى باهتمام فئة كبيرة من الشباب الكويتي.

كما توجه السيف بالشكر إلى رئيس مجلس إدارة النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية عماد بوخمسين وإلى مدير عام النادي عيسى حمزة على اهتمامهما الكبير بكل ما يتعلق بالنادي وحرصهما على عودة النشاط وإقامة السباقات ودعمها المادي والمعنوي.

