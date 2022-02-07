مستمرون بالتخبط في لائحة التفرغ الرياضي

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صدر بيان من النادي العربي بشأن وضع لاعب منتخب كرة اليد الذي تعرقل موضوع تفرغه الرياضي لاسباب غير معلومة للمعنيين بالامر؟هذا البيان كان يجب ان يصدر من اتحاد كرة اليد كون اللاعب تضرر من مشاركته بفعاليات المنتخب وليس النادي؟ فالواضح انه لم يتم التنسيق في كيفية التعامل مع هذه الحالة (الاكاديمية) الا عن طريق قرار يصدر من هيئة الرياضة من غير اي تنسيق علمي في كيفية تغطية هذا التفرغ بصورة علمية صحيحة بعيدة عن النسبة المقبولة لفترة الغياب وعدم حضور المحاضرات او اختبار الطالب أو عدم المامه بمحتوى المقررات التي سيختبر بها بعد عودته من التفرغ الرياضي ولم يضع في الحسبان مدة التفرغ المطلوبة؟ (فقد تكون مدة التفرغ اطول من مدة الفصل الدراسي؟ وهذا ما حدث للاعبي منتخب اليد الذين كانوا في معسكر طويل ومشاركة في بطولتين متتاليتين؟). أعتقد أنني في اكثر من مرة تناولت هذا الموضوع بإسهاب وبينت فيه أن موضوع تفرغ الموظفين يختلف عن موضوع تفرغ اللاعبين الطلبة بكل المراحل الدراسية... فلائحة التفرغ لا تجيز لاي استاذ اعطاء تقدير علمي من غير تنفيذ متطلبات علمية يجب ان يستوفيها اللاعب الطالب؟ فهل لو أُعطى تقدير «مقبول» في كل المقررات التي سجل فيها خلال فترة تغيبه مقبولة لدى اللاعب؟ وهل هذا التقدير سيحميه من فقدان المعدل المطلوب لتخرجه....؟ وهل هذا سيتكرر في كل كورس وهل ستكون شهادته العلمية وقت تخرجه محل تقدير علمي عالٍ او ضعيف؟ اسئلة علمية شائكة لم يهتم بها المشرع عند صياغة اللائحة والضحية هو اللاعب او الاستاذ؟ واسمحوا لي برأي خاص في الموضوع فعندما يتم الاستشهاد ببعض الدول في كيفية التعامل مع لاعبيها فيجب البحث جيدا في الخطوات التي اتخذت لاعطاء اللاعب هذا الحق؟ فعندما تمنح الجامعات الامريكية لاي لاعب منحة دراسية (Scholarship) للانضمام للجامعة فهذا لا يعني انه سينجح بكل المواد العلمية وانما تم استثناؤه للانضمام للجامعة كحافز لكي يلعب ويدرس في نفس الوقت في جامعة يصعب القبول بها الا بنسبة مئوية عالية. وللعلم فقد جاء في لائحة التفرغ الرياضي بأن يكون هناك تنسيق فيما بين الهيئة التعليمية للاعب الطالب وهيئته الرياضية لتطبيق لائحه التفرغ.... اذا فمشكلة اللاعب وضحت لنا في ان هذا التنسيق لم يحدث؟ او لم يلتزم احد الطرفين بهذا بالتنسيق..... والله من وراء القصد.

