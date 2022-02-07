فوز الرشيدي والنقيب والشايع في «رماية صباح السالم»

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أسدل الستار مساء الأول من أمس على منافسات بطولة كأس الراحل الشيخ صباح السالم السنوية للرماية بتتويج الفائزين والفائزات في مسابقاتها المتنوعة. واستمرت منافسات البطولة التي أقيمت على مجمع ميادين صباح الأحمد الأولمبي للرماية ثلاثة أيام بمشاركة نحو 300 رام ورامية من منتخبي الكويت وكازاخستان.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية رئيس الشرف لنادي الرماية الشيخ سلمان الحمود إن الرماية الكويتية باتت في مصاف المستويات الأولى قاريا ودوليا بفضل الدعم السخي الذي تقدمه الدولة لهذه الرياضة والعمل الاحترافي لمسؤولي اللعبة في البلاد. وذكر إن مشاركة رماة منتخب كازاخستان مع رماة الكويت أضفت تميزا على نسخة البطولة لهذا العام وجعلتها أكثر تنافسية مشيدا بالتنظيم المميز للنادي ما أدى إلى ظهور البطولة بصورة مشرفة.

من جانبه أكد رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي الحرص على تنظيم هذه البطولة التي تحمل اسما له مكانة غالية لدى أسرة الرماية الكويتية منوها بالدعم الكبير للشيخ سلمان الحمود لكل أنشطة النادي.

وأسفرت منافسات البطولة التي شهدت التي شملت كل المسابقات الأولمبية تتويج رامي المنتخب منصور الرشيدي بالمركز الأول في فئة الرجال بمسابقة سكيت في حين فاز رامي منتخب كازاخستان مكسيم كلومويتس بالمرتبة الأولى بمسابقة تراب. وحصل الرامي الكازاخستاني كونستانتين ماليوفسكي على لقب مسابقة البندقية هواء 10 أمتار في حين ذهب المركز الأول لمسابقة المسدس 10 أمتار لرامي منتخب كازاخستان نيكيتا تشيريوكين الذي حقق أيضا لقب مسابقة المسدس السريع 25 مترا.وفاز رامي كازاخستان يوري يوركوف في مسابقة البندقية 50 مترا (ثلاثة أوضاع) فيما توج رامي المنتخب فيصل الرشيدي بلقب مسابقة القوس والسهم الأولمبية في حين فاز أحمد الشطي بلقب مسابقة القوس والسهم مركب. ونال عبدالله الفودري المرتبة الأولى في مسابقة القوس والسهم 30 مترا بينما أحرز الرامي فيصل الظفيري لقب مسابقة القوس والسهم 18 مترا متوجا التميز الكويتي في مسابقات رماية القوس والسهم بالبطولة.

وفي منافسات السيدات أحرزت رامية المنتخب الكازاخستاني سارسنكول ريبيكوفا المركز الأول بمسابقة تراب في حين فازت مواطنتها الرامية أولجا خاسيانوفا بالمرتبة الأولى

في مسابقة سكيت.وأحرزت رامية منتخب كازاخستان الكسندرا لي لقب مسابقة البندقية 10 أمتار ضغط الهواء فيما فازت رامية منتخب الكويت ريم

النقيب بالمركز الأول في مسابقة القوس والسهم 30 مترا كما نالت أسيل الشايع المركز الأول في مسابقة (القوس والسهم 18 مترا).

