هيمنة كويتية وقطرية في «الهجن الدولية»

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شهد اليوم الافتتاحي لبطولة الكويت الدولية الـ20 لسباقات الهجن مشاركة واسعة لملاك الهجن في الكويت وعدد من الدول الخليجية والعربية وإقامة 22 شوطا منها أربعة أشواط رئيسية جرت في الفترة المسائية وخصصت للهجن الحقايق ذات الأعمار الصغيرة (الابكار والقعدان) لمسافة 6 كيلو مترات على مضمار الشهيد فهد الأحمد التابع للنادي الكويتي لسباقات الهجن منظم البطولة. وأسفرت نتيجة الشوط الأول عن فوز الذلول «الجازي 3» لمالكها طالب المري من الكويت بالمركز الأول كما فاز الذلول «السليماني» لمالكه طالب المري ايضا من الكويت بالشوط الثاني فيما أحرزت الهجن القطرية المركز الأول في الشوطين الثالث والرابع عبر الذلولين «الدوحة» لمالكها خليفة المري و«معنى» لصاحبه محمد المري.

وثمن نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس النادي الكويتي لسباقات الهجن حسين الدواس الدعم اللامحدود من القيادة السياسية في البلاد لهذه الرياضة الاصيلة والتي تجسدت بإقامة هذا التجمع التراثي الكبير للمرة الـ20 بتاريخ النادي الذي يجمع الاشقاء والاصدقاء من محبي رياضة سباقات الهجن. وأضاف الدواس أن سباقات اليوم الأول ظهرت بمستوى عال بفضل مشاركة ملاك الهجن بأفضل وأميز هجنهم فضلا عن تخصيص جوائز قيمة للملاك الفائزين في السباقات وهي عبارة 75 سيارة وجوائز نقدية وعينية مجزية مهنئا ملاك الهجن الفائزين بسباقات الأول من أمس.

