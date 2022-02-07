«طائرة الكويت» إلى معسكر تركيا

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يغادر فريق الكرة الطائرة في نادي الكويت اليوم إلى تركيا لاقامة معسكر تدريبي في مدينة اسطنبول لمدة اسبوع استعدادا للمشاركة في البطولة العربية المقامة في تونس خلال الفترة من 15 إلى 27 فبراير الحالي. وسيخوض الكويت من 3 إلى 4 مباريات خلال المعسكر على أن يغادر مباشرة إلى تونس بعدها للمشاركة في البطولة. وسيضم الأبيض محترفاً آخر إلى جانب الكوبي رولاندو سبيدا حيث اقترب من التوقيع مع أحد اللاعبين البرازيليين. ويلعب الأبيض في المجموعة الثانية إلى جانب أندية الكامل والوافي العماني، والريان القطري والصداقة الفلسطيني وأهلي طرابلس الليبي. ويشارك في البطولة أيضاً ممثل الكويت الآخر نادي كاظمة الذي غادر أول من أمس إلى تركيا أيضا لاقامة معسكر هناك استعدادا للبطولة.