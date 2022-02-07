اختتام «جمال الخيل التاسعة»

محلية

اختتمت أول من أمس منافسات البطولة الدولية التاسعة لجمال الخيل العربية والتي نظمها مركز الجواد العربي على ميدان بيت العرب بتكريم مربي الخيل الفائزين في مسابقاتها الست. وأسفرت نتائج البطولة التي شهدت مشاركة 430 جوادا تعود إلى 194 من ملاك ومربي الخيل العربية في دولة الكويت وخارجها عن تتويج المهرة بنت رشيدية الخشاب للمربي مبارك الخشاب في مسابقة أجمل فلوة لعمر سنة وأقل فيما فازت بمسابقة المهرات (عمر سنتين إلى ثلاث سنوات) المهرة ليالي العاليات للمربى عبدالله العبيد. وفي منافسات المهور لعمر (سنة وأقل) فاز نهروان الجواد العائد للمربي فالح حسين بالمركز الأول وتوج بمنافسات أجمل المهور لعمر (سنتين إلى ثلاث) الجواد رافع الرايات للمربي عبدالله الخالدي. وتوجت الفرسة رشيدية الخشاب للمربي مبارك الخشاب بلقب الأجمل في فئة الأفراس في حين فاز الجواد عمار للمربي محمد البطي بالمرتبة الأولى لمسابقة أجمل فحل. وقالت الوكيل المساعد في الديوان الأميري المدير العام لمركز الجواد العربي (بيت العرب) الشيخة سارة الفهد إن البطولة التي استمرت أربعة أيام ظهرت بمستوى عال وشهدت مشاركة جياد مميزة، معربة عن سعادتها بعودة البطولة بعد توقفها لمدة عامين جراء جائحة فيروس كورونا المستجد. وأضافت الشيخة سارة أن البطولة مصنفة دولية في فئة (أ) بالهيئة الأوروبية لمنظمات الخيول العربية (إيكاهو) المعنية بمسابقات جمال الخيل وأشرف عليها حكام معتمدون من قبل المنظمة.

