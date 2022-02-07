«المدرسي» انفرد بصدارة «كرة الفتيات»

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انفرد فريق الاتحاد المدرسي لكرة القدم للبنات «تحت 18 سنة» بصدارة دوري كرة القدم على الملاعب العشبية للشابات الذي ينظمه اتحاد الكرة بعدما حقق الفوز على منافسه فريق سلوى الصباح بهدفين دون رد أحرزتهما هيفاء القديري خلال المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب عبدالرحمن البكر في العديلية ضمن الجولة الثانية للمسابقة. ورفع الفريق المدرسي رصيده الى 6 نقاط بينما توقف رصيد فريق سلوى عند 3 نقاط ، وحقق الخليج الفوز على التضامن ليرفع رصيده الى 4 نقاط وظل رصيد الخاسر خالياً من النقاط، وفي المباراة الثالثة فرض التعادل الايجابي نفسه على مواجهة فيتات العيون ويوفنتوس ليحصل العيون على أول نقطة في البطولة فيما ارتفع رصيد يوفنتوس إلى نقطتين . من جانبها اكدت د.شيخة العلاطي مديرة فريق الاتحاد المدرسي ان اللاعبات نجحن في تنفيذ طريقة اللعب التي وضعها الجهاز الفني قبل المباراة وحققن الفوز خلال الشوط الاول الذي انتهى بتقدم الفريق بهدفين، مضيفة: «خلال الشوط الثاني اعطت مدربة الفريق نسيمة العبيدي تعليماتها بضرورة الحفاظ على التقدم مع زيادة الاهداف لإيقاف خطورة مهاجمات فريق سلوى الصباح وعدم وصولهن للمرمى ، بالإضافة الى تصحيح الاخطاء التي ظهرت في المباراة الاولى امام فتيات العيون بعدما تأخرن بهدفين رغم الفوز». واشادت العلاطي بالدعم الكبير الذي يقدم للفريق خلال مشاركته الاولى من رئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد المدرسي واللجنة الفنية للبنات من اجل ترك بصمة خلال الدوري الرسمي واستكمال المشوار نحو المنافسة على اللقب ليسجل باسم بنات الاتحاد المدرسي.

