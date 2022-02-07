فتح باب التسجيل في «كراتيه الفتيات»

محلية

أعلنت رئيسة اللجنة النسائية في اتحاد الكراتيه سعاد الرومي عن فتح باب التسجيل للاعبات الراغبات بالمشاركة في بطولة الفتيات الشاملة للكراتيه (كاتا وكوميتيه)، والمزمع إقامتها خلال الفترة من 21 وحتى 23 فبراير الحالي، في مقر الاتحاد بالسالمية. وستجرى القرعة لجميع المراحل السنية (أشبال، وناشئات، وشابات، وعمومي) في التاسع عشر من الشهر الحالي، على أن تبدأ المنافسات في 21 فبراير بمرحلة الفتيات (تحت 11 سنة).وأكدت سعاد الرومي أن باب التسجيل سيكون متاحا للجميع من أندية شاملة، وأكاديميات خاصة، وبأكبر عدد من اللاعبات في مختلف الأعمار، لأجل اكتشاف مزيد من المواهب المتميزة في رياضة الكراتيه، ولزيادة الخبرة للعديد من اللاعبات، وتطوير قدراتهن الفنية والبدنية.

