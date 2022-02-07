الأهلي إلى نصف نهائي «المونديال»

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القاهرة - أبوبكر المقدم: تأهل الأهلي المصري إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات بفوز ثمين على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف على ملعب محمد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي أول من أمس. سجل محمد هاني هدف الأهلي في الدقيقة 53 من عمر المباراة ليمنح الفريق المصري بطاقة التأهل إلى نصف نهائي المونديال ويضرب موعدا مع بالميراس البرازيلي غداً على نفس الملعب. وثأر الأهلي مع مدربه بيتسو موسيماني من خسارتين سابقتين ضد مونتيري في نسختي 2012 و2013 وأنهى آمال الفريق المكسيكي بقيادة مدربه خافيير أغيري في التأهل إلى نصف النهائي.

