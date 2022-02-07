وكيل «أستون مارتن» في الكويت احتفى بعملائه المميزين في «مدينة المحركات»

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أقامت شركة المجموعة العالمية الأولى للسيارات، الوكيل الحصري لأستون مارتن في الكويت، يوماً مفتوحاً لعملائها المميزين في مدينة الكويت لرياضة المحركات، بحضور السفيرة البريطانية في الكويت بليندا لويس، ود. أسامة بوخمسين، والمدير العام لأستون مارتن في الكويت علي جراغ، ومدير عام مدينة الكويت لرياضة المحركات محمد العبدالرزاق، وعدد كبير من ملاك سيارات أستون مارتن.

واستمتع الحضور بالأجواء الأسرية والتنظيم المميز، وقاموا بتجربة سياراتهم على الحلبة الخاصة لهذا النوع من المركبات مع توفير كل إجراءات الأمن والسلامة اللازمة. وأعرب ملاك سيارات أستون مارتن عن سعادتهم بهذه التجربة الفريدة، وأشادوا بالتنظيم المميز سواء من شركة المجموعة العالمية الأولى للسيارات أو من مسؤولي مدينة الكويت لرياضة المحركات.

وامتدح د. أسامة بوخمسين فكرة إقامة مثل هذه الفعاليات التي تسمح لملاك هذه الفئة من السيارات اكتشاف المميزات الكبيرة في مدينة الكويت للمحركات، متوجهاً بالشكر للديوان الأميري لحرصه على تشييد هذا الصرح الرياضي الكبير، ومشيداً بالدور الكبير للشباب الكويتيين المسؤولين عن إدارة الحلبة والتنظيم الرائع للحدث. وأضاف بوخمسين: «نفتخر بوجود هذه المدينة المتكاملة والتي تضم حلبات لكل سباقات المحركات والدراجات الآلية، لكننا نتمنى إقامة سباقات وفعاليات تكون على مستوى الحدث وتناسب مستوى الحلبة العالمي».

بدوره، أكد د. محمد الصفي إنه كان حريصاً على الحضور والمشاركة من أجل قيادة سيارته في الحلبة وتجربة بعض المميزات الخاصة فيها والتي لا يمكن تجربتها في الطرق العادية، لافتاً إلى أنه حرص على اصطحاب أسرته معه إلى هذا اليوم المفتوح من أجل الاستمتاع بالأجواء الجميلة، والمشاركة في هذه التجربة. وقال: «لم أتوقع أن تكون الحلبة بهذه الصورة الفخمة والمميزة، والحقيقة أنني استمتعت كثيراً بالقيادة على الحلبة».

من جهته، شدد علي السنان على ضرورة تكرار مثل هذه التجمعات لملاك وسائقي سيارة أستون مارتن، وذلك من أجل قيادة السيارة في الحلبة والتعرف على مميزاتها في المكان المناسب لها. وأضاف: «في الحقيقة لا يمكننا قيادة هذا النوع من السيارات في الطرق العادية خصوصاً أن بعضها متهالك وقد يحدث بعض الأضرار بالسيارات، ولا شك أن حلبة بهذه المواصفات هي الأنسب للقيادة فيها وتجربة كل مميزات السيارة».

من جانبه، تمنى د. وائل أبل إقامة سباق عالمي لسيارات «أستون مارتن» في الكويت في ظل وجود هذه الحلبة المميزة والرائعة، مشيداً ببادرة شركة المجموعة العالمية الأولى للسيارات وتنظيمها هذا الحدث الجميل. وأوضح: «التنظيم من أروع ما يكون، وسمحت لنا هذه التجربة لكي نعرف حدود المركبة وقيادتها في الحلبة حيث الطريق نظيف دون وجود أي عوائق».

وأضاف: «ما نفتقده بالفعل هو إقامة سباق عالمي لهذا النوع من السيارات، ونتمنى أن يكون هذا الحدث قريباً، خصوصاً أن الحلبة جاهزة لاستقبال وإقامة مناسبة كهذه».

من ناحيته، أشاد المتسابق سالم النصف بفكرة هذا اليوم المفتوح، وقال إن مثل هذه الفعاليات تصنع «ثقافة السيارات» لدى السائقين، وهذا أمر مهم جداً لاسيما لسائقي سيارات «أستون مارتن»، مضيفاً أن قيامهم بتجربة السيارة في الحلبة يجعلهم «يطلعون حرتهم» في المكان المناسب، وبالتالي لن يقودوا بسرعة عالية في الطرق العادية، ممتدحاً الدور الكبير لمسؤولي الحلبة الذين يقومون بجهود كبيرة لإنجاح أي حدث يقام فيها.

بدوره، قال المتسابق محمد النصف أن ملاك سيارات «أستون مارتن» قادوا مركباتهم في المكان المناسب لها، حيث تتوافر كل سبل الأمن والسلامة بالإضافة إلى التنظيم الرائع. وأوضح: «سيارة أستون مارتن مخصصة أصلاً للسباق وهم أبطال في سباقات القدرة والتحمل، لذلك فالحلبة هو المكان الطبيعي لهذه السيارة، ولا شك أن السائقين استمتعوا اليوم بهذه الفعالية».

مصطفى مخصيد: أستون مارتن.. سيارة «جخ»

قال مصطفى مخصيد وهو أحد ملاك سيارة أستون مارتن أن علاقته مع هذه النوع من السيارات يمتد إلى الستينات القرن الماضي، وأنه عاشق لها ويمتلك موديلات عديدة من ذلك التاريخ حتى الألفية. وأضاف: «السيارة فرضت نفسها بالفخامة والعراقة، وخدمات الوكيل في الكويت ممتازة جداً، فأنا شخصياً أستمتع بقيادة السيارة وكذلك زوجتي تقودها، وهي سيارة سيارة (جخ) كما نقول بالعامي»، لافتاً إلى أنه خلال سنوات قيادته للسيارة لا يقوم إلا بتغيير الزيت والفلتر لإنها سيارة جبارة بجمالها وتقنياتها.

جهود كبيرة لمسؤولي الحلبة

أشاد جميع المشاركين في الحدث بالتنظيم الرائع والجهود الكبيرة التي يقوم بها مسؤولي الحلبة في مدينة الكويت لرياضة المحركات وعلى رأسهم المدير العام للمدينة محمد العبدالرزاق الذي كان شعلة من النشاط وأشرف بنفسه على دخول السيارات إلى الحلبة والتأكد من شروط الأمن والسلامة، كما قام بجولة مع السفيرة البريطانية في الكويت بليندا لويس في المدينة وأطلعها على المرافق والمنشآت التي تضمها المدينة وفق أعلى المواصفات العالمية.