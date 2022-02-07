إليزابيث الثانية عميدة ملوك العالم

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احتفلت الملكة اليزابيث الثانية امس بالذكرى السبعين لاعتلائها عرش بريطانيا غداة اعلانها انها تأمل في ان تحمل كاميلا زوجة ولي العهد الأمير تشارلز لقب ملكة بصفتها زوجته عند اعتلائه العرش، في خطوة انهت جدلاً حساساً طويلاً بين البريطانيين.

وقال قصر باكنغهام تعليقا «صاحبة الجلالة هي اول ملك في التاريخ يصل الى الانجاز التاريخي البالغ 70 عاماً على العرش». وفي رسالة كتبتها بمناسبة اليوبيل البلاتيني على اعتلائها العرش، عبرت الملكة اليزابيث الثانية (95 عاماً) عن «أملها الصادق» في ان تحمل كاميلا صفة الملكة زوجة الملك (كوين كونسورت) عندما يرث ابنها تشارلز العرش بعد وفاتها. وعنونت صحيفة «ديلي ميل» الأكثر انتشاراً في بريطانيا، امس «كاميلا ستصبح الملكة». اما صحيفة «صانداي تايمز» فكتبت «هذه هي المرة الأولى التي تعبر فيها الملكة في العلن عن رأيها حول مسألة قسمت الرأي العام منذ ان تزوج تشارلز وكاميلا في 2005».

وقال ناطق باسم تشارلز وكاميلا انهما «تأثرا وتشرفا بكلمات» الملكة التي شددت ايضاً على «العمل الوفي» لدوقة كورنوال.

وأصبحت كاميلا (74 عاما) التي يقدر البريطانيون بساطتها، من اعمدة النظام الملكي البريطاني مع قيامها بالعديد من الالتزامات. والصفة التي اختارتها اليزابيث الثانية لزوجة ابنها تُمنح عادة لزوج او زوجة العاهل الحاكم. ونظريا يسمح ذلك لكاميلا بأن تصبح ملكة.

وتمنى نحو نصف البريطانيين العام الماضي ان تُتوج كاميلا ملكة بصفتها زوجة الملك عند اعتلاء ولي العهد العرش. وحسمت اليزابيث الثانية هذه القضية السبت.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون امس بالملكة اليزابيث. وقال «خلال سبعة عقود من حكمها برهنت على حس ملهم بالواجب وتفان لا يتزعزع من اجل هذه الأمة».

وتحتفل الملكة بيوم السادس من فبراير بمرارة في قصر ساندرينغهام، لأن هذا التاريخ يرمز الى اعتلائها العرش في 1952 حين كانت في سن 25 عاما، لكنه ايضا يوم وفاة والدها الملك جورج السادس بسرطان في الرئة عن 56 عاماً، والذي كانت شديدة التعلق به.

