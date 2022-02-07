«اللغز».. ألماسة عمرها مليار سنة للبيع

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يتنافس المشاركون في مزاد على الانترنت لشراء قطعة الماس سوداء اللون ذات قصة مثيرة، اذ انها جاءت من خارج كوكب الأرض. وذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، امس، ان قطعة الألماس الكبيرة يعود عمرها الى نحو مليار سنة ويعتقد انها جاءت من الفضاء الخارجي. وأطلق على هذه الماسة اسم «اللغز»، كما سميت باسم آخر هو a 555.55. ورصد موقع المزاد sothebys 12 محاولة لشراء هذه الماسة، ووصل آخر سعر معروض حتى يوم امس الى 600 الف جنيه استرليني (812 الف دولار اميركي). وبدأ المزاد العلني في الـ3 من فبراير الحالي ويستمر حتى التاسع منه.

وكانت هذه القطعة الماسية قد ادرجت في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2006، باعتبارها الأكبر حجما في العالم.

وتقول دار المزاد ان الألماس الأسود اللون بهذا الحجم نادر للغاية، وعلاة على ذلك «يكتنفه الغموض». ويعتقد ان هذا الألماس مصدره اصطدام نيزكي او نتيجة كوكيب سقط على الأرض وكان فيه قطع من الألماس. ويشبه شكل الماسة نوعا ما شكل التعويذة الخمسية المستخدمة في البلدان العربية لدرء الحسد، وترتبط هذه التعويذة بالرقم 5. كما يرتبط الماس من هذا النوع بالرقم نفسه فهو من عيار 55 قيراطا، ويعرف بأن له 55 جانبا.

