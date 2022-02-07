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عالم روسي: الجسم يشيخ عاماً عن كل يوم إصابة بـ«كورونا»!


صدم عالم الأحياء الجزيئية، الباحث في جامعة موسكو الحكومية، مكسيم سكولاتشيف، البشرية بنظرية جديدة حول تأثر جسم الانسان بأعراض «كورونا» والى اي مدى يمكن ان تؤثر الاصابة بمرض «كوفيد -19» على العمر البيولوجي للشخص. وقال في حوار مع وسائل اعلام روسية ان صحة الشخص الذي لم يتم تطعيمه ضد فيروس كورونا، ستعاني من عدد من العوامل السلبية في حالة الاصابة بالفيروس، وبامكان هذه العوامل السلبية ان تؤدي في يوام واحد اصابة الى شيخوخة الجسم لمدة عام كامل. وأوضح العالم الروسي «اذا لم يتلق الشخص لقاحا مضادا لفيروس كورونا. وعانى من مرض «كوفيد-19»، فانه في الواقع يتعرض لتأثيرات صحية، كان من المتوقع ان يمر بها الجسم في خلال 10 سنوات، لكنه يشعر بها في غضون عشرة ايام، وهو ما يشبه الشيخوخة المتسارعة». وقال عالم البيولوجيا انه على عكس عملية الشيخوخة الطبيعية، فان آثار عدوى فيروس كورونا يمكن تلافيها من خلال علاج آثار المرض الذي يتسبب فيه فيروس كورونا، بعد الاصابة به.


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