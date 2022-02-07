جداريات «أوايسس».. متعة بصرية في موسم الرياض

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أضافت الرسومات الجدارية في «أوايسس» احدى وجهات موسم الرياض بُعداً فنياً جديداً في انحاء المنطقة اذ مثلت امتداداً معاصراً لفنون الرسم الجداري في كهوف المستوطنات البشرية القديمة. وكما تُعد الرسوم الجدارية الحالية امتداداً لرسومات الكهوف والجبال القديمة، تمثل الجداريات امتداداً لفنون الرسم في»بوليفارد رياض سيتي» التي وثقت جدارياتها نحو 16 مشهداً جذاباً يحمل رموزاً فنية، وأبعاداً جمالية. وتتميز الجداريات التي رسمتها الفنانة السعودية نورة بنت سعيدان في «أوايسس» بتعزيز مكانة الهوية المجتمعية والبيئية والفنية في موسم الرياض، عبر استخدام الزخارف المنوعة، وتحويلها لأشكال فنية وهندسية تمنح الزوار احاسيس فريدة من خلال التصاميم والألوان والمعالجات الموضعية. وتعد «أوايسس» (Oasis) واحدةً من مناطق الفعاليات الترفيهية في الموسم،التي تستهدف الترفيه العائلي وتعد ضمن الوجهات التي تستهدف الباحثين عن الهدوء الممتزج بالفخامة والتجربة الفاخرة.

