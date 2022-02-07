الصبيح: ما نقوم به أقل ما يمكن تقديمه للأشقاء السوريين

أول النهار

لم تترك الكويت أي فرصة أو مناسبة تتعلق بدعم الإنسان أينما كان إلا واغتنمتها لتقدم الفائدة بما ينعكس لمصلحة الشعوب القريبة والبعيدة.

وهذا فعليا ما شهده الأسبوع المنتهي على صعيد المساعدات الإنسانية التي لا تتوانى الكويت والمؤسسات التابعة لها عن تقديمها في إطار دعم كل محتاج في مختلف بقاع العالم.

فإضافة لإيصال المساعدات والإغاثة لمستحقيها رفعت الكويت من دعمها للإنسانية إلى مستوى جديد يليق بكونها بلد الإنسانية حيث ترأست فريقا من الخبراء الحكوميين العرب عمل لفترة طويلة وانتهى يوم الاثنين 31 يناير الماضي من وضع مسودة نهائية لمشروع (الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان 2022 - 2026).

فقد دشنت الجمعية الكويتية للإغاثة يوم الاثنين 31 يناير مشروع ترميم مدرسة ثانوية بمدينة (تعز) اليمنية ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة منذ سبع سنوات.

وأوضحت (جمعية الحكمة اليمانية) المنفذة للمشروع في بيان أنها سلمت موقع المشروع للمقاول للبدء في أعمال التنفيذ لافتة الى أن المشروع يشمل بناء 10 فصول إضافية مع ملحقاتها وترميم وتأهيل المباني القديمة وتأثيث وتجهيز الفصول وغير ذلك من الاحتياجات والاصلاحات التي تحتاجها المدرسة التي بنتها دولة الكويت قبل عقود.

وفي غزة مولت جمعية صندوق إعانة المرضى في دولة الكويت مشروعا تشغيليا مؤقتا بتنفيذ جمعية الوئام الخيرية.جاء ذلك في حفل أقيم بمجمع (الشفاء) الطبي يوم الأربعاء 2 فبراير وبحضور عشرات الصيادلة العاطلين عن العمل ومسؤولين في السلطات الصحية بغزة.

وقال المهندس محمد أبو مرعي رئيس جمعية الوئام في تصريح لـ (كونا) إن المشروع سيتسمر ثلاثة أشهر وسيستفيد منه 100 صيدلي فلسطيني عاطل عن العمل من خلال تشغيلهم في المستشفيات الفلسطينية والمرافق الصحية.

وفي العاصمة الأردنية عمان حيث أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتي برنامجا طبيا لإجراء عمليات جراحية نوعية للاجئين سوريين على يد فريق من الأطباء والاستشاريين الكويتيين وبدعم من بيت التمويل الكويتي.

وسيقوم الفريق الطبي الكويتي بإجراء أكثر من 90 عملية جراحية بسيطة ودقيقة في تخصصات مختلفة على مدى ثلاثة أيام لحالات مرضية تستدعي التدخل الجراحي العاجل بالتعاون مع المستشفى التخصصي الأردني في العاصمة عمان.

وأقيم حفل لتدشين هذه المبادرة الإنسانية في مقر المستشفى حضره سفير دولة الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني وكبار المسؤولين في الهلال الأحمر (الكويتي) و(الأردني) والمستشفى بمشاركة من الوفد الطبي الكويتي.

وقال السفير الديحاني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بهذه المناسبة إن العمل الإنساني «راسخ» في السياسة العامة لدولة الكويت التي تحرص جميع مؤسساتها الرسمية والشعبية على مواكبة الجهود الإقليمية والدولية في إغاثة اللاجئين والمنكوبين حول العالم.

وأضاف الديحاني أن هذا النهج يتضح جليا في أزمة اللجوء السورية بعد أن بادرت دولة الكويت إلى مد يد العون للأشقاء السوريين بمختلف أشكال وأنواع الدعم الإنساني وأهمها استضافة مؤتمرات المانحين الثلاثة والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات الدولية اللاحقة.

ولفت إلى أن الجهات الكويتية ومنها (الهلال الأحمر) «ملتزمة» بترجمة توجيهات القيادة السياسة العليا على أرض الواقع من خلال تنفيذ برامج إغاثية متنوعة تسهم بتخفيف الأوضاع الإنسانية عن اللاجئين السوريين وتدعم المجتمعات المستضيفة لهم.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة برامج إغاثية الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير ل(كونا) حرص الجمعية على تنفيذ أنشطة وبرامج إنسانية وإغاثية متنوعة على مدار العام في مختلف الدول بالتعاون مع شركائها.

وذكر الساير أن الوفد الطبي الكويتي يضم نخبة من الأطباء والاستشاريين الكويتيين في تخصصات الأنف والأذن والحنجرة والمسالك البولية والجراحة العامة والعيون الذين يستهدفون إجراء أكثر من 90 عملية صغيرة وكبيرة على مدار ثلاثة أيام للاجئين سوريين.

وأشاد بالتعاون القائم مع المستشفى التخصصي في العاصمة عمان وحالة الاستعداد الكاملة التي أبداها القائمون على المستشفى عبر توفير الكوادر الطبية وتجهيز غرف العمليات لتسهيل مهام الوفد الطبي في إجراء العمليات.

كما ثمن الشراكة مع الهلال الأحمر الأردني الممتدة منذ أعوام وجهوده المبذولة في إيصال المساعدات وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي والطبي للشرائح «الأقل حظا» لا سيما شريحة اللاجئين.

من ناحيته قال عضو الفريق الطبي الكويتي استشاري الأنف والأذن والحنجرة وجراحة أورام العنق الدكتور خالد الصبيح لـ(كونا) إنه باشر وأعضاء الفريق بإجراء بعض العمليات منذ الصباح مشيرا إلى أنه سيقوم بإجراء أكثر من 20 عملية جراحية صغرى وكبرى إلى أمس السبت.

وأضاف الصبيح أن ما يقوم به هو وزملاؤه «أقل ما يمكن تقديمه للأشقاء السوريين اللاجئين» معربا عن الأمل بأن يخفف هذا العمل من وطأة الحياة والظروف الصعبة التي يعيشها اللاجئون. بدوره قال استشاري طب وجراحة العيون والشبكية الدكتور خالد السبتي في تصريح مماثل إنه يشارك للمرة الثانية في الفريق الطبي وسيجري 30 عملية لإزالة المياه البيضاء وجراحة الشبكية خلال ثلاثة أيام.

وذكر أن العمليات التي تم إجراؤها حتى الآن «تكللت بالنجاح» معربا عن الأمل بأن يوفق في الاستمرار لتقديم هذه الخدمة الإنسانية للاجئين والمساهمة برفع جزء من معاناتهم وتخفيف ظروفهم الصعبة التي يمرون بها.

