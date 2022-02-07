«المرأة الدولية» أقامت اليوم الثقافي الباكستاني: الكويت بلد رائع وشعبه مضياف

أول النهار

نظمت مجموعة المرأة الدولية بالتعاون مع سفارة جمهورية باكستان الاسلامية عبر تقنية زووم اليوم الثقافي الباكستاني.

وقد كانت الفعالية غنية بالمعلومات وحملت عنوان «بيارا باكستان» أي باكستان الحبيبة، والتي نظمتها الرئيسة السابقة للمجموعة آمبرين مصطفى حرم سفير جمهورية باكستان، حيث سلطت الضوء على الثقافة الباكستانية الغنية والطبيعة الخلابة للبلاد.

وقد استهل الحفل بعرض شرائح معلوماتية اظهر النساء الرياديات الباكستانيات من مختلف التخصصات، كالقطاع الحكومي والتجاري والتربوي والفني والثقافي وغيرها من التخصصات، ثم قامت رئيسة المجموعة الحالية كريستيانا بلدوتشي حرم سفير جمهورية ايطاليا بافتتاح الفعالية بترحيبها بالعضوات والضيوف، تلاها عرض فيلمين وثائقيين لتاريخ وطبيعة باكستان، ومن ثم مسابقة معلوماتية حول ما تم عرضه.

وكعريفة للحفل قامت عضو مجموعة المرأة الدولية عزيزة خان بتقديم سفير جمهورية باكستان سيد سجاد حيدر لالقاء كلمة مسجلة بهذه المناسبة.

وختم السفير حيدر الذي ينهي مهامه في الكويت قريبا بأن شكر مجموعة المرأة الدولية وجميع الحضور على مشاركتهم بالفعالية، وأوضح أن الكويت بلد رائع وشعبه مضياف.

