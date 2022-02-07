مسابقة شبابية لاختيار أفضل قصيدة وطنية

أول النهار

أعلن المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود إطلاق مسابقة شبابية بمناسبة الأعياد الوطنية للكويت.

وقال في بيان: إنه بمناسبة ذكرى العيد الوطني الـ61 ويوم التحرير الـ31 لدولة الكويت تم إطلاق مسابقة أفضل قصيدة وطنية للشباب الكويتي تحت شعار «تفنن بكلماتك واشعر بحب الكويت».

وأكد الحمود أهمية مثل هذه المسابقات في تنمية ودعم المواهب الشبابية الوطنية، مشدداً على أهمية منح الشباب فرصة التعبير عن طاقاته، ومشيراً إلى أن مسابقة أفضل قصيدة وطنية تأتي ضمن هذا الإطار وتشجيعاً للشباب على التعبير عن حب الوطن.

