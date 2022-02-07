الأمير: الأمن والأمان والرخاء للوطن

الأولى

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة امس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

كما استقبل سموه بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر.

وتلقى سمو أمير البلاد رسائل تهنئة من مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة، وسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف نائب رئيس الحرس الوطني، أعربوا فيها عن خالص التهنئة بمناسبة عودة سموه -حفظه الله- إلى أرض الوطن العزيز وذلك بعد قضاء إجازة خاصة مبتهلين إلى الباري -جل وعلا- أن يمتع سموه بوافر الصحة وتمام العافية وأن يحفظه قائدا وراعيا للمسيرة الطموحة الحافلة بالإنجازات التنموية التي ترتقي بالمسار الحضاري للوطن الغالي، وتسمو بمكانته الرفيعة لدى المجتمع الدولي تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد وبمؤازرة سمو ولي العهد.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد برسائل شكر جوابية ضمنها سموه خالص شكره على ما عبروا عنه من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء بهذه المناسبة، سائلا سموه المولى -تعالى- أن يحفظ الوطن العزيز، ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء، ويوفق الجميع لكل ما فيه خير وخدمة الوطن الغالي ورفعة شأنه وأن يسبغ على الجميع موفور الصحة والعافية. وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة تهنئة إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، عبر فيها سموه عن خالص التهاني بمناسبة اليوبيل البلاتيني لاعتلاء جلالتها العرش، منتهزا سموه هذه المناسبة للاشادة بما شهده البلد الصديق في عهد جلالتها الميمون على مدى العقود السبعة الماضية من إنجازات حضارية بارزة شملت مختلف الميادين وعززت من المكانة الرفيعة والمرموقة التي يحظى بها لدى المجتمع الدولي.

كما عبر سموه عن الاعتزاز الكبير بديمومة العلاقة الحميمة والوثقى التي تجمع الأسرتين الكريمتين منذ أكثر من قرن من الزمان، والذي تجسد بالحرص على التواصل المستمر وتبادل الزيارات لتعزيزها وتوطيدها والثناء على الأواصر التاريخية والراسخة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة.

وأكد سموه على الحرص للارتقاء بالتعاون البناء والمثمر بين البلدين إلى آفاق أرحب وأشمل وبما يخدم مصالحهما المشتركة، متمنيا لجلالتها وللأسرة المالكة الكريمة وافر الصحة والسعادة وللمملكة المتحدة وشعبها الصديق المزيد من الرقي والازدهار، وللعلاقات الوطيدة والمتميزة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة كل التطور والنماء. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتين.