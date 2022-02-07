«الصكوك الحكومية الإسلامية».. توافق

الأولى

ادرج على جدول اعمال جلسة مجلس الأمة التي ستعقد غدا الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري الى وزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر.

وسيناقش المجلس برنامج عمل الحكومة بالاضافة الى عدد من القوانين ابرزها المداولة الثانية لخفض مدة الحجز الاحتياطي، بالاضافة الى قانون الصكوك الحكومية الاسلامية، حيث ادرج بالتقرير رأي عدد من الجهات المعنية.

وأكد محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل أننا تأخرنا كثيراً في اصدار تشريع خاص بالصكوك الاسلامية، ونحن احوج ما نكون في هذه المرحلة الى سرعة اقرار هذا القانون، حيث سبق ان كانت لنا مطالبات منذ تسعينيات القرن الماضي بوجود مثل هذا التشريع.

وأضاف الهاشل: ان مشروع القانون المعروض تمت صياغته بعد دراسة وبحث مستفيض اطلعنا فيه على افضل الممارسات العالمية بهذا الشأن وقمنا بزيارة لمملكة البحرين لخبرتها الطويلة في هذا المجال.

وأوضـح ان هذا القانون يأتي لاستكمال البناء التشـريعي لمنظومة العمل المصـرفي الاسـلامي التي بدأت بتأسيس بيت التمويل الكويتي عام 1977، فقد كانت الكويت رائدة في هذا المجال في المنطقة، مشيرا الى انه بعد نجاح التجربة وزيادة الاقبال على الخدمات المصـرفية الاسلامية تأسست بنوك اسلامية اخرى ليبلغ عددها 7 بنوك منها 6 محلية وواحد اجنبي.

وقال الهاشل انه على الرغم من ريادة الكويت في العمل المصرفي الاسلامي ونمو هذا القطاع حتى اصبح يمثل 40 % من القطاع المصرفي، فلايزال لدينا قصور تشريعي في هذا المجال.

بدورها اشارت غرفة تجارة وصناعة الكويت في مذكرتها المقدمة الى اللجنة الى ان البناء التنظيمي والتشريعي للصكوك الاسلامية لم يكتمل حتى الآن رغم ما ابداه المشرع من اهتمام بهذه الصكوك، حيث تضمن قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 تنظيماً للصكوك الخاصة التي تصدرها الشركات. واعتبرت الغرفة ان مشـروع القانون مشـروع شـامل ومتكامل للصـكوك يتضـمن الأحكام القانونية والتنظيمية الخاصـة بها تجاوباً مع حاجة الدولة الى ادوات تمويلية تتوافق مع الشـريعة الاسلامية، وتسهم في تمويل مشروعات التنمية من جهة، وتثري ادوات السياسة المالية من جهة اخرى، وتتيح لمن يفضل الاستثمار وفق الشريعة الاسلامية فرصة استثمار عالية الأمان.

وشددت الغرفة على اهمية اصدار القانون المنظم للصكوك الحكومية بأسرع ما يمكن، خاصة في ظل الظروف الحالية، موضحة ان معظم دول مجلس التعاون الخليجي سـبقت الكويت الى اصدار قوانين مماثلة.

من جانبها قالت وزارة المالية ان ممثليها يرون ان سـوق الصـكوك مكمل ومهم وحجمه يزداد يوماً بعد يوم، ووجود هذا القانون يعطي اداة اضـافية لادارة اصـدارات الدين العام، ويتيح ميزة اختيار المستثمرين لأداة التمويل المناسبة لهم، فهناك مستثمرون لا يشاركون في الاصدارات السيادية لعدم توافقها مع احكام الشريعة الاسلامية.

من جهتها لفتت هيئة اسواق المال الى عدم جهوزية السوق لادراج وتداول الصكوك الحكومية، وقالت ان السـوق غير مهيأ لذلك، وانهم يعكفون على تنفيذ خطة ادراج وتداول الصـكوك ضـمن المرحلة الرابعة من خطة تطوير منظومة السـوق التي كان من المقرر البدء فيها في الربع الرابع من العام الماضي.

من جهة اخرى، عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعاً لاستكمال مناقشة مشروع قانون بشأن انشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية، بحضور وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس.

وقال رئيس اللجنة النائب احمد الحمد ان الحكومة قدمت عرضاً مرئياً بينت فيه الخطوط العريضة للمشروع من حيث اهميته وأماكنه والحدود الجغرافية وآلية العمل والمتطلبات التشريعية الخاصة به. وأكد الحمد اهتمام اللجنة وايمانها بهذا المشروع الحيوي والمهم، مبيناً ان اللجنة طالبت وزيرة البلدية نقل ملاحظات اللجنة وأعضائها وكل ما دار من نقاش الى مجلس الوزراء.