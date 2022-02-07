معايير جديدة للاستثمار في أملاك الدولة

الأولى

كشفت مصادر لـ«النهار»، عن معايير جديدة للاستثمار في املاك الدولة العقارية، لافتة الى ان تلك المعايير تتضمن اعادة النظر في ايجارات المحال المخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والأفراد، نظراً لارتفاع الايجارات على تلك الفئات بعد تداعيات ازمة «كورونا» التي كبدتها خسائر فادحة.

وذكرت المصادر ان تلك المعايير تقضي، بتخصيص محال الاستثمار لمدد معينة لا تقل عن عامين وتمتد حتى خمس سنوات لبعض الأنشطة، على ان يتم طرحها من قبل الجهات المعنية بعد تلك السنوات بالمزاد العلني للراغبين في الاستثمار بها.

وبينت ان الجهات الحكومية المعنية وجهت دائما نحو الاستثمار المباشر للمواطنين في المحال واقسام البيع بالتجزئة والأنشطة المختلفة التي تقع ضمن اختصاصات املاك الدولة ومنها الجمعيات التعاونية، مع اتاحة الفرص للمواطنين الراغبين في الاستثمار بالمناطق المختلفة.