سمو الأمير: الحادث أوقع الحزن في قلوب الجميع ريان.. في أمان الرحمن

الأولى

?بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته له وللشعب المغربي ولأسرة الطفل ريان خالد أورام الذي توفي إثر سقوطه في أحد الآبار بمدينة شفشاون في شمالي المغرب.

وأشار سموه إلى أن هذا الحادث الأليم قد أوقع الحزن والأسى في قلوب الجميع سواء في المملكة المغربية أو خارجها سائلا سموه المولي تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تعزية مماثلتين.

وفي المغرب بدأت امس الاستعدادات لتشييع جثمان الطفل المغربي ريان من المستشفى العسكري في العاصمة المغربية الرباط في ظل صدمة داخل المملكة وخارجها عقب اعلان وفاته ليل السبت الأحد، فيما عبر رؤساء دول وحكومات عربية وغير عربية عن تعازيهم للشعب المغربي بوفاة ريان.... (طالع ص 15).

ونقل جثمان ريان، الذي قضى ببئر جافة على عمق 32 مترا ظل عالقا فيها 5 ايام، بمروحية تابعة للدرك الملكي تنفيذا لأوامر ملكية من مكان البئر بضواحي شفشاون (شمالي المغرب) الى المستشفى العسكري. وبدا حجم التأثر بفاجعة رحيل ريان واضحا في اوساط المجتمع المغربي سواء من خلال بيانات التعزية والتضامن من الشخصيات السياسية والثقافية في البلاد، او من خلال احاديث عموم المغاربة عبر وسائل التواصل الاجتماعية امس اذ عبروا عن صدمتهم وحزنهم على وفاة الطفل. وكان الديوان الملكي اعلن وفاة ريان بعد دقائق من اخراج فرق الانقاذ له، وذكر البيان ان عاهل البلاد الملك محمد

السادس اتصل بخالد اورام ووسيمة خرشيش والدي الطفل ريان للتعبير عن تعازيه ومواساته لهما.

وأعرب الملك عن «تقديره للجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف السلطات والقوات العمومية، والفعاليات الجمعوية، وللتضامن القوي والتعاطف الواسع الذي حظيت به اسرة الفقيد من مختلف الفئات والأسر المغربية في هذا الظرف الأليم».

ونشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي امس فيديو لأداء مقدسيين صلاة الغائب على الطفل ريان في المسجد الأقصى. وصدرت بيانات تعزية ومواساة من رؤساء حكومات للشعب المغربي بوفاة الطفل ريان الذي شغلت قصته الملايين داخل المغرب وخارجه وحظيت بتغطية اعلامية واسعة.

وقدم مكتب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تعازيه للمغرب كما نشر رئيس وزراء الامارات حاكم امارة دبي الشيخ محمد بن راشد تغريدة على حسابه في «تويتر» عبر فيها عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة ريان وللشعب المغربي، وكتب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في صفحته على فيسبوك «أود ان اقول لأسرة الطفل ريان وللشعب المغربي اننا نشاركهم حزنهم». وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا امس اعربت فيه عن تعازي القاهرة بينما نعى شيخ الازهر الطفل المغربي.