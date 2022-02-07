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الفارس: «مكافأة الصفوف» لـ 11 ألف موظف في «الكهرباء»

علي الفرحان
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الإثنين 07 فبراير 2022

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس، الانتهاء من حصر أسماء المستحقين لمكافأة الصفوف الأمامية والمساندة، نظير الجهد الذي بذلوه للمحافظة على استمرارية خدمتي الكهرباء والماء خلال بداية الجائحة. وقال في تصريح صحافي إن ما تم حصره من مستحقي المكافأة يبلغ 11 الف موظف، لافتاً إلى أن قطاع الشؤون الإدارية يعكف حالياً على تدقيق الكشوف بشكل نهائي لتلافي الملاحظات التي أوردها ديوان الخدمة المدنية. وأكد حرصة الشديد ومتابعته المباشرة للانتهاء من الكشوف خلال الأيام القادمة، تمهيداً لصرفها لمستحقيها قريبا.


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