«الصحة»: حدة «أوميكرون».. انكسرت

الأولى

أعلن رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة كورونا د. خالد الجارالله انكسار حدة ذروة موجة اوميكرون وفق الترصد الوبائي واحتواء المنظومة الصحية لتداعياتها في ظل الانفتاح.

‏وفيما اشار الجارالله الى تكييف الإجراءات الوقائية بعد استقرار مؤشر انحسار موجة التفشي الوبائي لفت الى ان الجائحة جارية لذا فان الحصافة تقتضي التيقظ الوقائي حتى بعد التعافي الوبائي. وكانت وزارة الصحة اعلنت امس تسجيل 4232 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 578819.

وقالت إنه تم تسجيل 4712 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 522882، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90?3 في المئة. وأوضحت أنه تم تسجل حالتي وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2510 حالات، مبينة ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 87 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 53427 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة كوفيد- 19 إلى 567.

وذكرت أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 28419 ليصبح مجموع الفحوصات 7110604، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 14?9 في المئة. من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة استكمال إجراءات توقيع الإقرار والتعهد لمستحقي مكافآت الصفوف الأمامية.

وخاطبت وزارة الصحة جميع قطاعاتها للتوقيع على نماذج الاقرار لمستحقي مكافآت الصفوف الامامية من خلال تطبيق Q8seha على أن يتم تسليمها بمقر ديوان عام الوزارة مسرح الوزارة في السرداب.

ودعت الموظفين المعينين على بند المكافآت او المنتدبين فقط الى مراجعة ديوان عام الوزارة لاعتماد التعهد الخاص بهم، مبينة انه يتم العمل بتسليم الاقرارات بديوان عام الوزارة بأوقات الدوام الرسمي بحد اقصى 13 فبراير، ولا يتم تسليم الاقرار اكثر من مرة واحده لعدم التكرار ولانجاز عملية الصرف.