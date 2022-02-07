جهاز «البدون»: 9127 أنهوا إجراءات تعديل أوضاعهم

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أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية امس تعديل أوضاع 18217 من المقيمين بصورة غير قانونية منذ عام 2011 حتى نهاية ديسمبر 2021.

وقال مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز العميد محمد الوهيب: إن 9127 من هذه الفئة أنهوا إجراءات تعديل أوضاعهم في جميع أجهزة الدولة ويقوم الجهاز حاليا بمتابعة 9090 حالة ممن حددت إدارات الجهاز جنسياتهم الأصلية.

وأضاف: إن التحديد يستند إلى وثائق مؤكدة وقرائن صحيحة منها «جواز سفر وشهادة ميلاد وحفيظة نفوس وبطاقة هوية وبرنت رقابة وسجل الجوازات وكشف الجالية ودفتر تجنيد وإحصاءات البلد الأصلي ووثائق حكومية قديمة مذكورة فيها الجنسية وإشعار مغادرة»، وقد قام الجهاز بإبلاغ المعنيين بها وتجري متابعة إجراءات تعديل أوضاعهم.

وأوضح انه تم تعديل أوضاع 8068 شخصا إلى الجنسية العراقية منهم 1112 أتموا إجراءات تعديل أوضاعهم في أجهزة الدولة، وجار تعديل أوضاع 6956 اخرين إلى هذه الجنسية إلى جانب تعديل أوضاع 6583 إلى الجنسية السعودية منهم 5887 أتموا إجراءات تعديل أوضاعهم وتجري متابعة تعديل أوضاع 696 اخرين إلى هذه الجنسية فضلا عن 1133 عدلوا أوضاعهم إلى الجنسية السورية منهم 854 أتموا إجراءات تعديل أوضاعهم إلى هذه الجنسية وجار تعديل أوضاع 279 إليها.

وأفاد الوهيب بأن 309 اشخاص عدلوا أوضاعهم إلى الجنسية الإيرانية منهم 106 أتموا تعديل أوضاعهم وجار تعديل أوضاع 203 أ، في حين تم تعديل أوضاع 115 شخصا إلى الجنسية الأردنية منهم 50 أتموا ذلك، وجار تعديل أوضاع 65 شخصا، بينما عدل 2009 أشخاص أوضاعهم إلى جنسيات أخرى منهم 1118 أتموا ذلك في حين جار تعديل أوضاع 891 آخرين. ودعا كل من يرغب في تعديل وضعه إلى مراجعة مقر الجهاز المركزي في منطقة العارضية لتسوية إقامته وتوفيق وضعه حسب قوانين الإقامة.