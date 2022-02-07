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«وربة للتأمين» تصدرت وثائق «وافدي الستين»


كشفت مصادر معنية لـ«النهار»، عن ان شركات التأمين المكلفة باصدار وثائق التأمين الخاصة بوافدي الستين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما دونها، بدأت في تقديم خدماتها امس للشريحة المعنية، حيث كانت الانطلاقة من بوابة شركات التأمين المدرجة في البورصة. وقالت: ان شركة وربة للتأمين تصدرت الشركات المصدرة لتلك الوثائق في اليوم الأول. وبينت المصادر ان اعداد الوثائق المصدرة امس كانت مرتفعة، حيث اشارت الى ان وافدي الستين بدأوا في التفاعل والحصول على وثائق التأمين المطلوبة لاعادة تجديد اقاماتهم وفقاً للمعايير التي حددتها هيئة القوى العاملة ووحدة تنظيم التأمين.


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