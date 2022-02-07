القروض الاستهلاكية تجاوزت الـ 16 مليار دينار

الأولى

كشفت بيانات حكومية رسمية، عن ارتفاع قيمة القروض الاستهلاكية والمقسطة بنحو 1.93 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2021، بإجمالي 16.23 ملياراً، موزعة على القروض الاستهلاكية بواقع 1.84 مليار و14.39 ملياراً للقروض المقسطة، مقابل 14.3 ملياراً لإجمالي القروض للفترة المقارنة في ديسمبر 2020.

وأوضحت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر ديسمبر، أن إجمالي ما أنفقه المواطنون والمقيمون في الربع الثالث من العام المالي الحالي 2021/2022 بلغ 9.49 مليارات، منها 33.3% تمت عبر الأونلاين، فيما تراجعت الأصول الاحتياطية الرسمية، والتي لا تشمل أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة، بواقع 970 مليون دينار، حيث تراجعت القيمة بشكل سنوي من 14.65 مليار دينار إلى 13.68 ملياراً بنهاية ديسمبر 2021.

وأوضحت البيانات أن موجودات البنوك المحلية ارتفعت بواقع 3.7 مليارات دينار، بالغة 77.05 ملياراً مقابل 73.3 ملياراً بنهاية ديسمبر 2020، فيما بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية بنهاية ديسمبر الماضي نحو 42.28 مليار دينار، بارتفاع بنحو 0.3 % أساس شهري، فيما بلغ نموها 2.52 مليار دينار على أساس سنوي (6.3+%).