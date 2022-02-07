الأمير: خالص الشكر على فيض المشاعر الطيبة وصادق الدعاء

وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة أمس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

كما استقبل سموه بدار يمامة وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسائل تهنئة من مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة وسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ومعالي الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف نائب رئيس الحرس الوطني أعربوا فيها عن خالص التهنئة بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز وذلك بعد قضاء إجازة خاصة.

مبتهلين إلى الباري جل وعلا أن يمتع سموه بوافر الصحة وتمام العافية وأن يحفظه قائدا وراعيا للمسيرة الطموحة الحافلة بالإنجازات التنموية التي ترتقي بالمسار الحضاري للوطن الغالي وتسمو بمكانته الرفيعة لدى المجتمع الدولي تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد وبمؤازرة سمو ولي العهد.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسائل شكر جوابية ضمنها سموه خالص شكره على ما عبروا عنه من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء بهذه المناسبة سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق الجميع لكل ما فيه خير وخدمة الوطن الغالي ورفعة شأنه وأن يسبغ على الجميع موفور الصحة والعافية.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور.

كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس.

