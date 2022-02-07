وزير الإعلام: «كونا» واجهة الكويت أمام العالم

وطن النهار

أكد وزير الإعلام والثقافة حمد روح الدين أنه ماض قدما في تطوير «كونا» وفق أعلى المعايير التي تليق بمكانتها وتاريخها المشرف باعتبارها أحد روافد الصحافة والإعلام الكويتي. وأعرب الوزير روح الدين في تصريح لـ «كونا» على هامش زيارته التفقدية لمقر الوكالة صباح أمس عن سروره واعتزازه بوجوده “في صرح إعلامي عريق شكل على مدار سنوات طويلة صورة الصحافة الكويتية داخليا وخارجيا». وقال إن وكالة الأنباء الكويتية كانت مرآة للكويت بمختلف مجالاتها للعالم أجمع وقد شكلت منذ إنشائها في سبعينيات القرن الماضي علامة فارقة في العمل الصحافي والإعلامي الكويتي.

ودعا الكوادر الوطنية في الوكالة إلى مزيد من العطاء والتميز والدقة في العمل مستذكرا دور «كونا» إبان الغزو العراقي الغاشم واستمرار عملها من العاصمة البريطانية لندن مدافعة عن حق الكويت وأهلها في تحرير أرضهم.

ولفت إلى أن وجود وكالة (كونا) ساهم بشكل مباشر في تنظيم تدفق الأخبار محليا وخارجيا وتنظيم العمل الإعلامي من خلال مرجعية ذات ثقة انطلاقا من الأهداف التي حددها مرسوم إنشائها.

