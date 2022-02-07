loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

وزير الإعلام: «كونا» واجهة الكويت أمام العالم


أكد وزير الإعلام والثقافة حمد روح الدين أنه ماض قدما في تطوير «كونا» وفق أعلى المعايير التي تليق بمكانتها وتاريخها المشرف باعتبارها أحد روافد الصحافة والإعلام الكويتي. وأعرب الوزير روح الدين في تصريح لـ «كونا» على هامش زيارته التفقدية لمقر الوكالة صباح أمس عن سروره واعتزازه بوجوده “في صرح إعلامي عريق شكل على مدار سنوات طويلة صورة الصحافة الكويتية داخليا وخارجيا». وقال إن وكالة الأنباء الكويتية كانت مرآة للكويت بمختلف مجالاتها للعالم أجمع وقد شكلت منذ إنشائها في سبعينيات القرن الماضي علامة فارقة في العمل الصحافي والإعلامي الكويتي.
ودعا الكوادر الوطنية في الوكالة إلى مزيد من العطاء والتميز والدقة في العمل مستذكرا دور «كونا» إبان الغزو العراقي الغاشم واستمرار عملها من العاصمة البريطانية لندن مدافعة عن حق الكويت وأهلها في تحرير أرضهم.
ولفت إلى أن وجود وكالة (كونا) ساهم بشكل مباشر في تنظيم تدفق الأخبار محليا وخارجيا وتنظيم العمل الإعلامي من خلال مرجعية ذات ثقة انطلاقا من الأهداف التي حددها مرسوم إنشائها.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة