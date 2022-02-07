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الفارس: مكافأة الصفوف الأمامية لـ 11 ألف موظف في «الكهرباء»

علي الفرحان
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الإثنين 07 فبراير 2022

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمد الفارس، عن الانتهاء من حصر أسماء موظفي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المستحقين لمكافأة الصفوف الأمامية والمساندة، نظير الجهد الجبار الذي بذلوه للمحافظة على استمرارية خدمتي الكهرباء والماء لعموم عملاء الوزارة خلال الفترة من 24 فبراير حتى 31 مايو المحددة بقرار مجلس الوزراء الخاص بمكافأة الصفوف الأمامية». وقال الفارس في تصريح صحافي «إن ما تم حصره من مستحقي المكافأة يبلغ 11 الف موظف»، لافتاً إلى أن قطاع الشؤون الإدارية يعكف حالياً على تدقيق الكشوف بشكل نهائي لتلافي الملاحظات التي أوردها ديوان الخدمة المدنية. وأكد الفارس على حرصه الشديد ومتابعته المباشرة للانتهاء من الكشوف خلال الأيام القادمة، تمهيداً لصرفها لمستحقيها أسوة ببعض الجهات التي سيتم صرف المكافأة لموظفيها المستحقين قريبا.


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