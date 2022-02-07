دعيج العلي: قطاعنا الخاص داعم للاستثمارات الكويتية - الباكستانية

وطن النهار

أكد الشيح دعيج جابر العلي أن الكويت لديها حزمة من الاستثمارات القوية في جمهورية باكستان الشقيقة وتعمل في المرحلة الراهنة على تطويرها وتعزيزها بهدف تنمية تلك المشاريع بما يعود بالنفع والأثر الايجابي على البلدين.

وأضاف الدعيج في تصريحات صحافية على هامش تكريم سفير جمهورية باكستان لدى الكويت سيد سجاد حيدر بمناسبة انتهاء فترة خدمته، أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين تسير بتصاعد وذلك من خلال تفاعل القطاع الخاص في تنمية الاستثمارات ، مبينا أن المجالات التي تستثمر بها الكويت في باكستان تشمل تشييد محطة للكهرباء من خلال القطاع الخاص الكويتي وباستثمارات ذات نمو مضطرد.

وأوضح أن رؤوس الأموال الكويتية لديها مساهمات عدة لقطاع البنوك الباكستانية وقد حققت نتائج ايجابية في السنوات الماضية، ما ساعد على تنشيط حركة التجارة والاستثمار بين الكويت وباكستان، مشيرا إلى أن مجالات التعاون بين الجانبين تشمل مجالات عدة سياحية وصناعية وتجارية واجتماعية وعلمية.

وتمنى العلي لسفير جمهورية باكستان في الكويت التوفيق والسداد، مؤكدا ان فترة خدمته في الكويت شهدت نموا متزايدا للعلاقات التجارية والدبلوماسية ، آملاً له مسيرة متطورة مليئة بالنجاح والتوفيق والسداد.

فرص استثمارية

من جانبه أكد السفير الباكستاني سيد سجاد حيدر عمق العلاقات السياسية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، لافتا الى أن التعاون يهدف الى تعزيز فرص الاستثمار في الكويت وجذب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي من الكويت ، إضافة إلى تسهيل اجراءات المستثمرين الكويتيين في باكستان.

وأضاف السفير حيدر أن هناك عدداً من المشاريع التي حددتها حكومة باكستان للاستثمار من قبل المستثمرين الأجانب، مشيرا الى أن فرص الاستثمار للمستثمرين الأجانب متاحة أيضا في المناطق الاقتصادية الخاصة التي تم انشاؤها في اطار الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني (CPEC)، مشيراً الى أن باكستان حولت أخيراً تركيزها من السياسات الجيوستراتيجية الى السياسات الجيواقتصادية.

تجارة بينية

بدوره قال مدير مركز الكويت الباكستاني للأعمال حافظ محمد شبير: إن المراحل التجارية التي ينفذها رجال الاعمال لدى البلدين تشهد طفرة غير مسبوقة في ظل تعاون السلطات العليا بشكل كبير ما دفع لرفع معدلات التجارة البينية بين الكويت وباكستان، مؤكدا ان العلاقات الاقتصادية والسياسة بين البلدين متينة وراسخة، خصوصا في ظل التحركات الدبلوماسية الايجابية لتفعيل العلاقات المشتركة.

