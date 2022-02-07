السعيد: إنجازات هنادي الحمد معززة لصحة المسنين

وطن النهار

هنأ وزير الصحة د. خالد السعيد أمس الأحد الفائزة بجائزة سمو الشيخ صباح الأحمد للبحوث في مجالي الرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة لعام 2022 مديرة مركز قطر لإعادة التأهيل الدكتورة هنادي الحمد. وقال الدكتور السعيد في تصريح صحافي إن الجائزة منحت للدكتورة الحمد من قطر نظرا إلى إنجازاتها في مجال تعزيز صحة المسنين من خلال توليها الإدارة الطبية وقيادة برامج رعاية المسنين إذ تقود أولوية (شيخوخة صحية) بالاستراتيجية الوطنية للصحة في وزارة الصحة العامة القطرية. وأوضح أن الجائزة تمثل إحدى العلامات المضيئة في العلاقة عميقة الجذور ومتعددة القطاعات والمحاور بين دولة الكويت ومنظمة الصحة العالمية ويتم منحها تحت مظلة هذه المنظمة. ولفت إلى أن المجلس التنفيذي ل(الصحة العالمية) وافق في اجتماعه رقم 150 في شهر يناير الماضي على تقرير لجنة الجائزة باختيار الدكتورة الحمد للفوز بها لعام 2022. وأعرب عن الشكر لأسرة المنظمة تحت قيادة مديرها العام الدكتور تيدروس ادهانوم غيبريسوس وما قدمته من تسهيلات للإعلان عن الجائزة وتنظيم إجراءات فحص المتقدمين واجتماعات لجنة الجائزة.

