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وطن النهار

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«الهلال الأحمر» سيرت حملة لمساعدة 1200 أسرة سورية


نفذت جمعية الهلال الأحمر السبت حملة إغاثية في الأردن تستهدف توزيع (كسوة الشتاء) ومساعدات على 1200 أسرة سورية لاجئة بدعم من شركائها المتبرعين. ودشنت الجمعية حملتها من أحد «المخيمات العشوائية» في العاصمة عمان بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني وبحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال الساير والأمين العام مها البرجس ومستشار رئيس مجلس الإدارة د. مساعد العنزي.
وقالت البرجس لـ «كونا» إن هذه المبادرة الإنسانية تشمل توزيع «كوبونات» على أرباب الأسر اللاجئة بمناطق مختلفة في الأردن لشراء مستلزمات فصل الشتاء.


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