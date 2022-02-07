برج التحرير شرع أبوابه

وطن النهار

فتح برج التحرير أبوابه يوم أمس لاستقبال الجمهور من الساعة الـ3 حتى الساعة الـ 9 مساء تزامنا مع احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية، وسيكون متاحا للجميع مجانا خلال شهر فبراير فقط، عبر تحديد أعداد محددة في قاعة الدور الـ 150 مع إمكانية الحجز للدخول من موقع برج التحرير الإلكتروني و تطبيق الاشتراطات الصحية للدخول. وكانت وزارة المواصلات قد خصصت الفترة الصباحية من الساعة الـ 9 صباحا إلى الـ 1 مساء وستكون مخصصة للجهات الرسمية أما الفترة المسائية فستكون لبقية الجمهور من الساعة الـ 3 إلى الـ 9 مساء، كما قامت بدعم المبادرات الشبابية للتواجد في برج التحرير وعرض المنتجات التي لديهم.

الجدير بالذكر أن وكيل وزارة المواصلات م. خلود الشهاب قالت انه تم إعادة تجهيز البرج بقاعة تحتوي على بعض المقتنيات التاريخية لوزارة المواصلات التي تحكي تاريخ الوزارة على مدى عقود طويلة. ويعتبر برج التحرير أحد أهم معالم الكويت إذ بدأ تشييده عام 1986 وتوقف العمل به خلال فترة الغزو وتم إعادة استئناف العمل به عام 1993 وتم الانتهاء من إنشائه عام 1996، ويبلغ ارتفاعه 372 مترا افتتحه الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد -طيب الله ثراه- في مارس عام 1996.

ذكريات الماضي

تعود وزارة (المواصلات) بالذاكرة إلى وسائل التواصل بين أهل الكويت في الماضي من خلال قطع ومقتنيات قديمة يحتضنها برج التحرير مثل الهواتف والطوابع وأجهزة الاتصالات تتناول تاريخ الوزارة وتطور الأجهزة عبر عقود مضت.

وتستحضر هذه الأجهزة والمقتنيات تاريخ وسائل وأدوات التواصل منذ أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي وتطورها بأشكال وتصاميم متعددة وطوابع ورسائل بريدية عبر مراحل تاريخية مختلفة يمكن الاطلاع عليها في برج التحرير الذي يبدأ اليوم استقبال الجمهور طوال فبراير الحالي.

