تحرير 4 مخالفات في الفروانية

وطن النهار

قال مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية في فرع بلدية الفروانية د. ناصر الرشيدي: إن الفريق الرقابي قام بتنفيذ جولة ميدانية على الصالونات والمحال في منطقة العارضية الحرفية للتأكد من التزام المحال والصالونات بالاشتراطات الصحية إلى جانب التأكد من الالتزام بشروط وضوابط البلدية بلائحة المحال. وأوضح الرشيدي أن الجولة أسفرت عن تحرير 4 مخالفات للاشتراطات الصحية ولوائح ونظم البلدية تنوعت ما بين نظافة واشتراطات صحية وتوجيه 10 إنذارات للالتزام بالاشتراطات الصحية. وشدد على عدم تهاون الفرق الرقابية في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين لنظم ولوائح البلدية وغير الملتزمين بالإجراءات والتدابير الوقائية لمحاصرة فيروس كورونا حرصا على صحة وسلامة الجمهور، داعيا أصحاب المحال بعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية تجنبا للمخالفة والغرامة والتي قد تصل إلى الإغلاق الإداري.

