الجارالله: حدة موجة «أوميكرون» انكسرت

وطن النهار

اعلن رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة كورونا د. خالد الجارالله انكسار حدة ذروة موجة اوميكرون وفق الترصد الوبائي، كما اعلن احتواء المنظومة الصحية لتداعياتها في ظل الانفتاح حاليا.

وفيما اشار الجارالله الى تكييف الاجراءات الوقائية بعد استقرار مؤشر انحسار موجة التفشي الوبائي، لفت الى ان الجائحة جارية، لذا فالحصافة تقتضي التيقظ الوقائي حتى بعد التعافي الوبائي. الى ذلك اعلنت وزارة الصحة استكمال اجراءات توقيع الاقرار والتعهد لمستحقي مكافآت الصفوف الأمامية. وخاطبت وزارة الصحة جميع قطاعاتها للتوقيع على نماذج الاقرار لمستحقي مكافآت الصفوف الامامية من خلال تطبيق Q8seha على ان يتم تسليمها بمقر ديوان عام الوزارة «مسرح الوزارة» في السرداب.

ودعت الوزارة الموظفين المعينين على بند المكافآت او «المنتدبين» فقط الى مراجعة ديوان عام الوزارة لاعتماد التعهد الخاص بهم.

وبينت انه يتم العمل بتسليم الاقرارات بديوان عام الوزارة بأوقات الدوام الرسمي بحد اقصى 13 فبراير، ولا يتم تسليم الاقرار اكثر من مرة واحدة لعدم التكرار ولانجاز عملية الصرف.

واشارت الوزارة الى الموظفين المستحقين للمكافآت وهم خارج البلاد، فيجب عليهم ارسال رسالة واحدة على البريد الالكتروني [email protected] بالبيانات والاسم والرقم المدني والملف ويبين انه متواجد خارج البلاد، وسيتم الرد عليه.

